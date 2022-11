Commande publique : Bercy lance un portail pour donner de la visibilité aux entreprises

achat public

Publié le 30/11/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

La direction des achats de l'Etat a lancé l'été dernier le portail APProch, avec l'objectif de donner envie à davantage de petites et moyennes entreprises de candidater aux marchés publics. Les collectivités territoriales sont invitées à s'inscrire.

Les différentes entités du ministère de l’Economie et des Finances ont l’objectif depuis plusieurs années de rendre la commande plus accessible, afin d’encourager toujours plus d’entreprises à candidater aux appels d’offres du secteur public, collectivités territoriales comprises.

Le nouveau portail APProch, créé en juillet dernier par la direction des achats de l’État (DAE), va dans ce sens. Il s’agit d’une plateforme sur laquelle les acheteurs publics peuvent publier leurs projets d’achat, c’est-à-dire les achats qu’ils comptent effectuer dans les mois voire les années à venir. « Cela n’engage en rien l’acheteur ou la personne publique », rassure Michel Grévoul, directeur du Service des achats de l’Etat. « L’idée est simplement de donner de la visibilité aux entreprises, et ainsi ...

