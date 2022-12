L’e-commerce : atout de développement des territoires

Publié le 12/12/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Le numérique, créateur d’emplois et d’opportunités pour les entreprises locales, est un atout pour les territoires. L’implantation d’Amazon dans la région Grand-Est en est une parfaite illustration.

Près de 6 000 emplois directs et indirects créés dans le Grand-Est

« Entre 2010 et 2021, nous avons investi plus de 500 millions d’euros dans le Grand-Est. Amazon est aujourd’hui profondément ancré dans le paysage économique de la région. Nous opérons trois sites logistiques à Augny, Strasbourg et Woippy où travaillent plus de 2 300 employés en CDI » souligne Frédéric Duval, Directeur Général, Amazon.fr.

A ces emplois directs s’ajoutent la création de milliers de postes à l’échelle régionale grâce à l’activité de l’entreprise. Selon le cabinet Keystone[1], les entreprises associées à la chaine d’approvisionnement – notamment dans les secteurs de la construction et des services aux entreprises – ont créé plus de 3 400 emplois supplémentaires dans la région. « Nous sommes fiers de notre contribution au cœur des territoires, et dans le Grand-Est, où notre ambition est simple : investir, créer des emplois et développer des talents », précise Frédéric Duval.

Et la présence d’Amazon dans le Grand-Est est perçue de manière positive à la fois par les habitants de la région et les entreprises locales[2]. 83% de la population et 88% des entreprises estiment que l’installation d’un entrepôt logistique au cœur de la métropole de Metz est bénéfique au territoire. Habitants et entreprises déclarent notamment que cette implantation a eu un effet positif sur la création d’emplois (pour 83% des habitants et 83% des entreprises) et la croissance économique locale (pour 57% des habitants et 51% des entreprises).

Soutenir le développement des PME locales

Dans la région, un millier de petites et moyennes entreprises vendent leurs produits sur Amazon. Elles ont réalisé plus de 30 millions d’euros de ventes à l’export en 2021. Sarah Kanj, une jeune entrepreneuse franco-libanaise basée à Strasbourg, fait ainsi rayonner les saveurs de son enfance depuis la place de marché en ligne. Son atelier de produits artisanaux végans et naturels réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires sur Amazon. Face au succès rencontré, elle a recruté trois salariés pour accompagner le développement de son activité. « Sans Amazon, mon entreprise n’existerait pas, nous indique-t-elle. Je n’aurais pas pu trouver les clients aussi facilement, sans parler de toute la logistique impossible à gérer seule à mes débuts ».

« La marketplace constitue un véritable levier pour les entreprises régionales qui ne disposent pas toujours des moyens, du temps ou des compétences nécessaires pour se lancer dans l’aventure de l’e-commerce. Elle permet de bénéficier du savoir-faire d’Amazon en termes de logistique, de vente et de marketing », déclare Patrick Labarre, Directeur de la place de marché Amazon.fr.

Livraison décarbonée du dernier kilomètre

La dynamique engagée se veut aussi responsable. Dans le Grand-Est, Amazon décarbone ses livraisons du dernier kilomètre en développant l’utilisation des véhicules utilitaires électriques. Ainsi à Reims, plus de 9 colis sur 10 expédiés par Amazon sont livrés aux clients à l’aide de véhicules électriques. « Amazon tend à décarboner son service de livraison du dernier kilomètre, entre les dépôts de livraison et le domicile des clients, souligne Julie Laboureix, Directrice retail, ambassadrice développement durable en France. Nous prévoyons d’investir 250 millions d’euros au cours des cinq prochaines années afin de poursuivre l’électrification et la décarbonation de notre réseau de transport en France. » L’étape se révèle essentielle pour concrétiser l’objectif annoncé par l’entreprise d’atteindre zéro émission nette de CO2 sur l’ensemble de ses activités d’ici 2040. Un exemple concret et chiffré de réussite, appelé à essaimer dans les autres régions.

[1] Rapport réalisé par le cabinet

[2] Étude Institut Harris Interactive réalisée auprès de 1 000 habitants et 100 entreprises locales, octobre 2022.

Contenu proposé par Amazon