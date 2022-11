Predictis : le leader français des solutions d’épargne sur mesure

Publié le 30/11/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Face à la chute de revenus subie par de nombreux professionnels libéraux à leur arrivée en retraite, la société Predictis propose diverses solutions d’épargne (assurance vie, plan d’épargne retraite, investissement immobilier) adaptées aux besoins de chaque personne. Des solutions d’épargne qui doivent ainsi permettre de développer son portefeuille de différentes façons pour se construire progressivement un patrimoine.

Avec plus de 300 conseillers experts répartis dans quatorze agences en France, l’entreprise Predictis — filiale historique du Groupe Premium, expert en gestion de patrimoine — apporte son expertise à de nombreux clients, qu’il s’agisse de particuliers, de professionnels, ou de travailleurs libéraux issus, notamment, du domaine médical.

Pour proposer une diversité de solutions d’épargne sur mesure en fonction des besoins précis de chaque client, Predictis travaille aujourd’hui avec plusieurs partenaires tels que Groupama Gan Vie, Swiss Life, et Abeille Assurances (anciennement Aviva). Que ce soit pour mettre à l’abri sa famille, se construire un patrimoine, mais aussi pour permettre aux indépendants de mieux préparer leur retraite — une période souvent synonyme de baisse importante de leurs revenus — chaque personne pourra profiter de l’expertise de son conseiller personnel pour développer son portefeuille d’épargne selon ses objectifs personnels ; comme en témoigne l’un des clients de l’entreprise, médecin oncologue de profession.

Avis Predictis : « Des solutions d’épargne en fonction de mes objectifs »

Depuis plusieurs années maintenant, L.A (initiales de l’oncologue) fait appel aux services de Predictis pour l’aider à se construire un patrimoine et une épargne, dans le cadre de sa profession libérale.

« J’ai connu Predictis par l’intermédiaire d’un ami. À l’origine, je n’étais pas du tout à l’aise avec l’argent ; je n’avais d’ailleurs aucune envie de faire fructifier massivement mes revenus. Mon objectif était simplement de préparer ma retraite pour faire face à la baisse de mes revenus due à mon statut, mais aussi de protéger mes proches en développant mon portefeuille d’épargne ».

Après plusieurs années passées aux côtés de Predictis, le médecin se dit aujourd’hui très satisfait de l’accompagnement mis en place par l’entreprise spécialisée : « Predictis propose des solutions en fonction de mes objectifs d’épargne, et non l’inverse ; cela a été déterminant ! »

Un travail collaboratif mené en toute confiance

Si l’oncologue se dit aujourd’hui satisfait, c’est en partie grâce à l’expertise de son conseiller personnel. Au fil des années, il a en effet pu tisser une relation de proximité et de confiance pour mettre en place, patiemment, des solutions d’épargne adaptées à sa situation.

« Développer un lien de confiance avec son conseiller est primordial, car nous confions beaucoup d’informations personnelles liées à notre patrimoine et à notre situation. Grâce aux compétences de mon conseiller, Monsieur El Ghoul, mais aussi à ses capacités à cerner mes besoins, nous avons pu ouvrir un plan épargne retraite, avant de nous tourner progressivement vers d’autres solutions pour étoffer mon portefeuille, avec de l’assurance vie et de l’investissement immobilier. Le conseiller prend de la hauteur pour avoir un regard global quant à la gestion et au développement de votre épargne ».

Les meilleurs PER de France

Alors que les solutions de plan d’épargne retraite de Predictis figurent dans le classement des meilleurs PER de France selon un classement du Figaro Le Particulier et du journal Challenges, l’entreprise propose également à ses clients un premier bilan patrimonial permettant d’engager des pistes de réflexion autour de la gestion de leur épargne.

« Bien que la fructification des revenus ne fasse pas partie de ma mentalité — je peux même dire que j’avais une certaine aversion pour ces questions de gestion de patrimoine à l’origine —, nous sommes obligés en tant que professionnels libéraux de préparer notre retraite pour nous et notre famille. Durant les premiers mois, et après un premier bilan patrimonial, j’étais extrêmement lent et parfois hésitant quant aux solutions proposées ; et c’est justement grâce à ce travail collaboratif mis en place avec mon conseiller que j’ai pu progressivement prendre des décisions plus rapidement et en toute confiance. Aujourd’hui, je peux même dire que je développe un intérêt pour les questions d’épargne et de gestion de patrimoine ! » conclut l’oncologue.

Comme en témoigne cet avis sur Predictis par ce professionnel de santé libéral, les conseillers de l’entreprise basent leur travail autour de la satisfaction du client, en proposant des contrats parmi les moins chers du marché. Chaque personne pourra ainsi développer son portefeuille sur le temps long, que ce soit pour se construire un capital, préparer sa retraite, ou bien protéger sa famille pour les décennies à venir.

