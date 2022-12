24 heures avec une responsable transition énergétique

Sobriété, énergies, réseau de chaleur, qualité de l’air, ZFE… Les missions ne manquent pas pour Hélène Poimbœuf, responsable de la direction transition énergétique à la métropole de Grenoble. Impossible d’être exhaustifs tant les projets sont nombreux.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Tous les bureaux de Grenoble métropole ne sont pas situés au cœur de la capitale des Alpes. Pour rejoindre la direction de l’environnement et les services techniques, il faut se rendre à La Tronche, commune limitrophe au nord-est de Grenoble (Isère). Hélène Poimbœuf profite des aménagements cyclables pour s’y rendre à vélo tous les jours. Et la bicyclette lui servira encore pour le reste de la journée, afin de se rendre aux réunions prévues en ce jour de mi-octobre. Car la direction de la transition énergétique et de la qualité de l’air, dont elle est responsable, n’en dit pas assez dans son intitulé. Énergies renouvelables ...