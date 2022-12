L’inconnu de l’Elysée

[EDITO] Congrès des maires 2022

Publié le 02/12/2022

Le pouvoir a su retisser les fils du dialogue avec les maires. Mais pour la vision de l’architecture territoriale de la France, il faudra repasser. Après cinq ans aux manettes, Emmanuel Macron reste un mystère ambulant en matière de décentralisation.

L’ambiance, chez les maires, au début du règne d’­Emmanuel ­Macron était glaciale. Elle est devenue tiède. C’est un progrès ! A défaut de venir au congrès devant les représentants de l’Association des maires de France, le président de la République s’est rendu cette année au Salon des maires où se côtoient élus et entreprises. Au menu : selfies et œillades à foison.

C’est ­Elisabeth ­Borne qui a été dépêchée pour porter la parole de l’exécutif au congrès. La Première ministre n’est pas venue les mains vides. Elle a musclé le filet de sécurité des communes contre la flambée des prix de l’électricité.

Mesures d’urgence

La Première ministre a écarté un retour à des sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses de fonctionnement. Elle a, enfin, assoupli le zéro artificialisation nette, faisant en sorte que les projets nationaux n’entrent pas dans le calcul du dispositif de lutte contre l’étalement urbain. Autant de mesures bienvenues.

Dépourvu de la majorité absolue au Palais-Bourbon, Emmanuel Macron n’a visiblement pas voulu ouvrir un nouveau front avec les maires. Il a paré aux urgences de l’heure. Mais pour la vision de l’architecture territoriale de la France, il faudra repasser. Après cinq ans aux manettes, le chef de l’Etat reste un mystère ambulant en matière de décentralisation.

Tout et son contraire

Lors de la réception des édiles à l’­Elysée au soir de sa déambulation au Salon des maires, ­Emmanuel ­Macron a porté le « en même temps » à son paroxysme. Avec, d’abord, un ­ profil ultra-jacobin. « L’expérience montre que la décentralisation n’a jamais réglé aucun problème », a-t-il lâché, sans autre forme de procès.

Une poignée de minutes, plus tard, changement radical de ton. L’Etat doit « sur beaucoup de sujets transférer la responsabilité, les financements et le pouvoir normatif » aux collectivités… Une manière de dire tout et son contraire ? Cela y ressemble fort. Mais peut-être, sommes-nous, simples mortels, incapables de saisir toute la portée de la pensée complexe du Jupiter élyséen…