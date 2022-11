Maîtriser les nouvelles règles relatives aux droits de préemption

[FICHE PRATIQUE] PLANIFICATION

Publié le 30/11/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Par le biais de touches successives, les droits de préemption sont fréquemment revisités pour tendre vers plus d’efficacité. Dans l’optique d’atteindre un objectif particulier, le législateur n’hésite pas à créer de nouveaux droits de préemption. Décryptage des nouvelles règles créées en la matière.

Avocat - Cabinet, Goutal, Alibert et associés

Connaître le nouveau droit de préemption institué dans les zones exposées au recul du trait de côte

La loi « climat et résilience » (n° 2021-1104 du 22 août 2021) a instauré, au profit des communes et des intercommunalités, un droit de préemption spécifique, pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Le régime de ce droit est fixé, principalement, aux articles L.219-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Fort logiquement, ce droit de préemption ne s’applique que dans certaines communes (dont la liste a été établie par le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 et qui est révisée au moins tous les neuf ans), celles dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral. Ce ...

