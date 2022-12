Insertion

Des équipes opérationnelles facilitent l’accès aux soins des personnes précaires

Publié le 09/12/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Depuis une trentaine d’années, l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France soutient et déploie des actions « d’aller-vers » pour les publics les plus éloignés du système de santé. Depuis un an, elle finance une quarantaine d’équipes opérationnelles intervenant pour l'accès aux soins des personnes en situation de grande précarité.

