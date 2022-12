Autisme : un nouveau dispositif pour les moins de 7 ans présentant des signes d’alerte

Handicap

Publié le 07/12/2022 • Par Natacha GORWITZ • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Créées dans le cadre de la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement 2018-2022, les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) visent à faciliter le dépistage, le diagnostic et l’orientation des enfants de 0 à 6 ans révolus, qui présentent des signes de développement inhabituel.

Une centaine de personnes ont participé le 26 novembre à la première journée interprofessionnelle de la Plateforme de coordination et d’orientation, Troubles du neurodéveloppement de Vaucluse (PCO-TND 84), créée au mois de mars. Ce nouveau dispositif de l’agence régionale de santé (ARS) Paca est porté par le centre d’action médico-social précoce (CAMSP) du centre hospitalier d’Avignon. Il accompagne quelque 160 enfants domiciliés dans le département.

«Notre mission s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans révolus qui présentent des signes d’alerte dans les troubles du neurodéveloppement mais pour lesquels il n’y a pas encore de diagnostic», explique Rebecca Perez, neuropsychologue coordinatrice. Par exemple, si des parents s’inquiètent d’un retard au niveau du langage, de la motricité, des apprentissages ou de la relation avec les autres chez leur enfant, ils peuvent consulter un médecin, qui pourra désormais l’orienter vers la PCO .

«Nous pouvons rémunérer les professionnels libéraux qui n’entrent pas dans le cadre d’un remboursement des soins par la Sécurité Sociale afin qu’il n’y ait pas de reste à charge pour les familles», poursuit Rebecca Perez. «Le but est de faciliter l’accès aux soins car très souvent l’enjeu financier est un frein», ajoute-t-elle. Une quarantaine d’ergothérapeutes, de psychologues et de psychomotriciens ont déjà conventionné avec la PCO qui peut leur verser des « forfaits d’intervention précoce ».

«Nous proposons des prises en charge dans des délais plus courts que dans les structures telles que les CMPP ou les CMPEA (centres médico-psycho-pédagogiques pour enfants et adolescents, ndlr) où il y a un à deux ans d’attente», renchérit Sandrine Del Aguila, puéricultrice, cadre, coordinatrice. «On ne peut pas laisser des enfants, à cet âge-là, avec un cerveau en pleine évolution sans soins. Plus on agit tôt, meilleur sera le pronostic», ajoute-t-elle.

Selon leur prévalence (5 à 10%), les troubles du neurodéveloppement représentent 350 nouveaux cas par an dans le Vaucluse. L’ ARS Paca finance l’équipe-socle de la PCO-TND 84 à hauteur de 200 000 € par an. Cette dernière sera bientôt rejointe par une assistance sociale qui pourra aider les familles à constituer un dossier MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) et financer la poursuite des soins via l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) si nécessaire.

2 500 enfants accompagnés dans la région

En Paca, 2 500 enfants ont été accompagnés par les six PCO de la région – une par département –, dont la première a été créée dans le Var en 2019. Dans les Bouches-du-Rhône, une deuxième est en cours de démarrage au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à l’instar de celle portée par le centre hospitalier Valvert à Marseille. «On commence à voir les fruits et l’efficience de ce dispositif», se félicite Sandrine Bonjardini, référente régionale autisme et troubles du neuro-développement à l’ARS Paca.

Dans le Vaucluse, la majorité des dossiers (38%) proviennent des médecins de Protection Maternelle et Infantile (PMI), devant les généralistes (20%) et les pédiatres (17%). «Les médecins de PMI se dégagent du temps pour rencontrer les familles, faire les primo-bilans des enfants, orienter vers la PCO et participer à la coordination car c’est prioritaire pour l’inclusion scolaire», souligne le Dr Isabelle Chomy, médecin cheffe-PMI. «La particularité de la PMI, c’est qu’elle intervient précocement, dès la grossesse, y compris à domicile et elle voit 90 % des enfants scolarisés pour le bilan de santé à l’école des 3-4 ans», poursuit-elle.

Dans son secteur, Morières-lès-Avignon, Le Pontet, Vedène et Saint-Saturnin-lès-Avignon, la Dr Catherine Curutchet, médecin de PMI, suit déjà une vingtaine d’enfants. «On est nommé médecin-référent, ce qui est très chronophage», explique-t-elle. «On est censé accompagner l’enfant jusqu’au bout de son parcours, soit jusqu’à ses 7 ans alors qu’on est habilité à prendre en charge les enfants de 0 à 6 ans.» À ce titre, elle doit faire les prescriptions médicales, s’informer régulièrement auprès des familles pour savoir où elles en sont et participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP).

Ces RCP sont organisées tous les six mois sachant que la durée du parcours de soin coordonné est de un an, renouvelable un an. «Il est indispensable que les professionnels puissent discuter entre eux, réfléchir ensemble et se caler sur le plan du diagnostic et de la prise en charge de ces enfants. Cela permet de définir des priorités et d’avoir le même discours vis-à-vis des parents», souligne la Dr Sylvie Lamoureux, neuropédiatre, cheffe des services de pédiatrie de l’hôpital d’Avignon et médecin coordinatrice de la PCO-TND 84. «Si on les aide tôt, la projection à l’âge adulte sera différente et va fortement conditionner leur autonomie», conclut-elle.