Challenges CUBE.S et CUBE.Écoles : « Faire du bâtiment scolaire un terrain d’expérimentation »

Education à l'environnement

Publié le 30/11/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Alors que les inscriptions sont terminées pour le challenge Climat Usage des Bâtiments d’Enseignement Scolaire (CUBE.S), elles se poursuivent pour ACTEE CUBE.Écoles. Christelle Bonnet, directrice adjointe du département bâtiments durables en charge de CUBE.S au Centre d’études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) dresse un premier bilan du programme. Noémie Simand, chargée de projets usage du bâtiment, référente de ACTEE CUBE.Écoles revient sur la première édition.

Le challenge CUBE.S s’adresse aux collèges et aux lycées. En quoi consiste-t-il ?

Christelle Bonnet : Le challenge CUBE.S pour les économies d’énergie a été lancé en 2019 par l’Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb) et le Cerema . L’enjeu est d’accompagner les collectivités et les établissements scolaires, publics et privés, pour réaliser un maximum d’économies d’énergie sans investir massivement. Le challenge rassemble tous les usagers de l’établissement autour d’une démarche collective. Il permet aussi de contribuer aux programmes pédagogiques et de renforcer, autour d’un projet ludique, les relations entre les établissements scolaires et le conseil régional ou départemental. Chaque collectivité inscrit un groupe d’établissements, au minimum cinq.

Quels sont les résultats obtenus pour le challenge CUBE.S ?

C.B. : Depuis le début du challenge, 923 collèges et lycées ont participé, inscrits par près de 60 collectivités ou dans dix groupes d’établissements privés. Les actions réalisées permettent aux structures engagées de réaliser en moyenne plus de 10 % d’économie d’énergie dès la première année, sans gros travaux, soit en moyenne environ 6 000 €/an par collège et 15 000 €/an par lycée. En 2019-2020, la première année du challenge, les établissements ont réduit en moyenne de 12 % leur consommation d’énergie. En 2020-2021, un établissement va même jusqu’à 24 % de gain d’énergie sur une année.

Quel est le rôle du Cerema ?

C.B. : Nous accompagnons les collectivités et leurs établissements inscrits, la première année de leur challenge. Nous proposons des prestations de formation, d’animation, des ateliers pédagogiques, des événements et des réunions collectives. Nous offrons une méthode et une diversité d’outils clés en main et adaptables à chaque situation. Notre objectif : sensibiliser les élèves et le personnel aux économies d’énergie, ne pas la consommer inutilement, optimiser les installations techniques via leur réglage. Cet accompagnement peut aider à planifier des travaux de rénovation énergétique. Après cette première année de challenge, l’ Ifpeb continue à suivre les consommations des établissements sur quatre ans.

Le challenge s’est également ouvert aux écoles depuis peu. Quels sont les objectifs ?

Noémie Simand : ACTEE CUBE.Écoles fait partie du programme « actions des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique », piloté par la fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Nous accompagnons les communes et les enseignants à la fois sur la technique et sur les actions avec les occupants dans le but de réduire la consommation d’énergie et l’émission des gaz à effet de serre. Par exemple, nous proposons aux enseignants des exercices avec la caméra thermique, c’est très visuel. Nous essayons de faire en sorte que le bâtiment et l’énergie deviennent des éléments concrets. La promotion de la première édition du challenge a été lancée fin 2021. Le programme a débuté en septembre 2022. Neuf collectivités sont pour l’instant inscrites, ce qui représente près de 70 écoles.

Quels sont les moments phares des challenges CUBE.S et ACTEE CUBE.Écoles ?

C.B. et N.S. : La première année, les élèves, les professeurs, le personnel technique participent au diagnostic d’établissement, premier élément de la démarche d’économies d’énergie. Nous invitons les élèves à visiter la chaufferie avec le responsable des services techniques lorsque c’est possible. L’idée est de faire du bâtiment scolaire un terrain d’expérimentation, de rendre les apprentissages concrets, de connaître les lieux et faire se rencontrer toutes les parties prenantes. Le diagnostic porte sur les aspects techniques de l’énergie et sur les usages. La première année, c’est aussi l’année du concours. À l’échelle nationale, des prix sont décernés à l’issue de l’année pour valoriser les plus fortes économies d’énergie, le meilleur événement ou la plus belle intégration d’actions au programme pédagogique.

Quels outils sont mis à disposition ?

C.B. et N.S. : Nous proposons un kit établissement composé de matériels à visée pédagogique pour les enseignants comme des instruments de mesure, un support de diagnostic participatif, un guide sur les économies d’énergie. Des kits ambassadeurs composés d’un thermomètre, d’un guide de l’éco-enquêteur à la maison, etc. sont distribués aux élèves dans l’optique de favoriser les bonnes pratiques à domicile. Une plate-forme de saisie de données est mise à disposition. Pendant cinq ans, les établissements s’engagent à saisir leurs relevés de consommation. Les collèges et les lycées bénéficient également d’une application numérique avec des forums d’échanges, des quiz sur le développement durable, des défis pour dynamiser le concours. Des événements, comme des défis écologiques, peuvent être mis en place pendant les cours ou sur les temps périscolaires.

Et la suite ?

C.B. : Le programme de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) qui finance l’accompagnement des collèges et lycées se termine. Nous ne prenons donc plus d’inscriptions dans le cadre de ce programme CEE. Néanmoins, le challenge CUBE.S ne s’arrête pas pour autant, sa nouvelle formule est en cours de définition pour la rentrée scolaire 2023.

N.S. : « Nous avons 200 places sur deux ans pour le challenge ACTEE CUBE.Écoles. À ce jour, 130 écoles peuvent encore s’inscrire fin 2022 et en 2023 ».