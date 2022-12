Dématérialisation de l’urbanisme : on y est presque !

La dématérialisation des autorisations d’urbanisme ressemble à un marathon. Précurseur, le Grand Paris Seine et Oise a un guichet numérique opérationnel, même si les relations numériques avec les partenaires ne sont pas encore optimales.

La dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme (AU) devait être effective au 1er janvier 2022 dans les communes de plus de 3 500 habitants et les services instructeurs. Dans les faits, beaucoup de collectivités peinent encore. Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) fait exception, puisque son service mutualisé d’assistance au droit des sols (ADS) instruit de manière entièrement dématérialisée les AU pour le compte de soixante-neuf communes sur soixante-treize depuis le 1er janvier 2022. Au 1er septembre 2022, plus de 5 000 dossiers sur 9 200 ont transité par son guichet numérique des AU (GNAU), le pétitionnaire pouvant encore choisir entre papier ou électronique.

Dématérialisation : rationalisation des processus

GPSEO avait pris les devants. « Nos services ADS et ...