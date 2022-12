Quand l’assainissement bloque les permis de construire

Débordements d’eaux usées, fuites dans les canalisations, stations d’épuration sous-dimensionnées… Plusieurs préfectures appliquent enfin la loi qui les autorise à bloquer les autorisations d’urbanisme jusqu’à la mise aux normes de l’assainissement. Mais la discrétion domine sur ce sujet.

Visiblement, l’application de la loi n’est pas identique sur tout le territoire national. La mise en œuvre de la directive eaux résiduaires urbaines (Deru) en est un bon exemple. Le 14 mai 2020, la Commission européenne a adressé un avis motivé à la France dans lequel elle considère que 169 agglomérations sont toujours en infraction. Dans une instruction du 18 décembre 2020, le gouvernement relève que toute nouvelle infraction expose la France à « d’importantes sanctions financières ». Le texte développe ensuite une liste de mesures coercitives à la disposition des préfectures pour faire respecter cette Deru, de la mise en demeure au gel des autorisations d’urbanisme. Les préfets doivent rendre compte des mesures prises deux fois par an. Le ministère de l’Écologie, via sa direction de l’eau et de la biodiversité, doit donc avoir ces informations. Mais, sollicité à plusieurs reprises, il n’a pas souhaité nous répondre.

Respect de la Deru : des préfectures plus ou moins actives

« Ces mesures, prévues par le code de l’urbanisme, avaient déjà été rappelées aux préfets par une circulaire de 2006, mais sans qu’ils aient donné beaucoup de suites… Cette fois-ci, nous constatons qu’elles sont mises en application dans nombre de départements, un peu partout sur le territoire. Mais nos adhérents ne recherchent pas trop la publicité sur ces manquements », affirme Régis Taisne, chef du département cycle de l’eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

Pratiquement, certaines communes se retrouvent donc avec des refus de permis de construire pour défaut d’assainissement collectif suffisant. Logiquement, sont susceptibles d’être visés par ces mesures, les territoires des agglomérations d’assainissement non conformes. D’après le site du ministère, il y avait 1 522 stations d’épuration non conformes en équipement et 2 655 non conformes en performance au 31 décembre 2020. Mais ces chiffres sont à prendre avec des pincettes puisqu’ils « ne sont pas cohérents avec ceux de l’Observatoire national sur l’eau et l’assainissement, le Sispea, en 2020 », souligne Régis Taisne.

Au terme de notre enquête, il semble que ce levier réglementaire utilisé pour faire pression sur les communes ne soit pas appliqué partout de la même manière. « En Gironde, des collectivités ont été mises en demeure de se mettre aux normes, mais ça ne va pas jusqu’à bloquer les permis de construire », affirme Julie Roussarie, cheffe de projet Aménag’eau, au département de la Gironde.

L’assainissement non collectif comme alternative Pour éviter de voir leurs permis de construire bloqués, certaines communes pourraient contourner l’obstacle en passant une zone à urbaniser en assainissement non collectif (ANC). « Je n’ai pas encore d’exemples concrets, mais ce sont des réflexions dans l’air du temps. Car on demande de densifier de plus en plus, mais les réseaux de collecte n’ont pas été dimensionnés pour cela », affirme Aurore Tavernier, chargée d’études à Aménag’eau. Le Saint Graal ne serait donc plus l’assainissement collectif partout, d’autant qu’il représente des coûts énergétiques importants. « L’ANC rustique ne consomme pas d’énergie et s’appuie sur un système circulaire des usages de l’eau. En outre, les rejets d’eaux usées dans les cours d’eau posent de plus en plus de problèmes face au changement climatique », poursuit la chargée d’études. Avec une chute de 50 % des débits d’étiage, certains cours d’eau sont en effet à sec pendant l’été et ne sont plus alimentés que par les rejets des stations d’épuration.

La Bretagne bonne élève en matière d’assainissement

Alors qu’elle a le moins de systèmes non conformes, la Bretagne semble particulièrement concernée. Serait-ce à cause du contentieux Nitrates et des algues vertes ? En tout cas, la préfecture des Côtes-d’Armor a pris des consignes le 26 mars 2021 pour préciser les conditions d’examen des non-conformités et leurs conséquences sur l’urbanisation. « Pour une fois, l’administration a fait son travail », approuve Dominique Le Goux, chargée de mission à Eau et rivières de Bretagne. Ainsi, plusieurs communes de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération, de Guingamp-Paimpol agglomération et de Lannion-Trégor communauté ont été averties par le préfet d’un refus « de toute nouvelle demande d’urbanisation impliquant un raccordement sur le système d’assainissement collectif […] dans l’attente de la mise en conformité de celui-ci, à moins d’une solution ayant recours à l’assainissement non collectif ».

À Saint-Brieuc Armor agglomération (trente-deux communes), les permis de construire étaient bloqués en 2021 dans dix communes, soit totalement, soit sur une partie de leur territoire. Le facteur limitant principal est le débordement des réseaux à cause des eaux pluviales. L’agglomération a investi 17 millions d’euros dans son assainissement en 2021. « Grâce aux travaux menés, une partie des sanctions a été levée. À ce jour, sept communes sont encore bloquées, dont un secteur de Saint-Brieuc », affirme Céline Dyrda, cheffe du service eau et assainissement.

C’est le cas aussi de Plœuc-L’Hermitage où deux projets de lotissement seniors, une maison d’assistantes maternelles et une résidence pour personnes en situation de handicap sont au point mort. Pour y remédier, la commune réfléchit à la mise en place d’un système d’assainissement semi-collectif qui traiterait les eaux usées à la parcelle. Même problème non loin de là, à Plédran, où la population a augmenté de 15 % en dix ans et où deux lotissements et plusieurs permis de construire individuels sont en attente. Pour construire malgré tout, certains particuliers ont choisi l’assainissement non collectif, même si cela représente des coûts supplémentaires. Quand d’autres (à Plouisy) ne comprennent pas le blocage de l’administration et ont déposé un recours devant le tribunal administratif pour refus de permis de construire.

Travaux d’assainissement : les stations balnéaires visées

Près de la côte touristique de Granit rose, la situation de Lannion-Trégor communauté (trente-huit communes) n’est pas meilleure. Le développement des stations balnéaires de Trébeurden, Pleumeur-Bodou et Pleumeur-Gautier est totalement bloqué depuis fin 2020. Trois programmes de quarante-cinq logements collectifs et individuels sont en attente. Un paradoxe alors que d’un autre côté Trébeurden est contrainte par l’État de construire des logements sociaux. Lorsque la commune établit un planning de travaux d’assainissement, les restrictions d’urbanisme sont normalement levées. « Le permis d’aménager peut être accordé dix-huit mois avant la mise en service de la station d’épuration », précise Stéphane Guichard, directeur eau potable et assainissement. Une nouvelle station d’épuration étant en projet pour 2024, ces travaux devraient pouvoir débuter en 2023.

Huit autres communes, dont Lannion (49 000 habitants), sont bloquées partiellement. « Les permis de construire sont accordés à titre individuel. En revanche, les permis d’aménager des logements collectifs sont refusés, sauf pour remplacer l’existant », précise le directeur. Pour y remédier, la communauté d’agglomération prévoit d’investir environ 100 millions d’euros sur sept ans (2021-2027) dans l’assainissement – 15 millions d’euros ont déjà été investis cette année.

Enfin, dans le Morbihan, La Trinité-sur-Mer, Carnac et Ploemel sont aussi dans le viseur, avec plusieurs dizaines de permis de construire bloqués. Dans ce secteur ostréicole, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a annoncé, en 2020, un budget de 50 millions d’euros sur trois ans pour rénover son assainissement. La délivrance des permis de construire devrait reprendre prochainement, en fonction de l’avancée des travaux de mise aux normes.