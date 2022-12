Le domaine de Chaumont-sur-Loire élargit son activité avec un hôtel haut de gamme

Tourisme

Face à la croissance de la fréquen­tation et à la demande de séjours, le domaine de Chaumont-sur-Loire a ouvert un hôtel haut de gamme, Le Bois des chambres. L’établissement public de coopération culturelle, gestionnaire du domaine, et la région, propriétaire des lieux, ont financé la création de cet hôtel.

Chiffres-clés Gestion : l’hôtel est géré par le domaine de Chaumont-sur-Loire, établissement public de coopération culturelle.

Financement : de la région, 5 M € pour la restauration de la ferme et du Domaine de Chaumont-sur-Loire, un emprunt de 5,5 M € pour le reste des travaux et l’achat d’équipements.

530 000visiteurs fréquentent chaque année le domaine de Chaumont-sur-Loire, un chiffre qui devrait être dépassé en 2022. En saison, on dénombre 2 000 visiteurs quotidiens. (source : domaine de Chaumont-sur-Loire).

[Centre - Val de Loire, 2,57 millions d’hab.]

Le 2 juin, un hôtel atypique a ouvert ses portes sur le domaine de Chaumont-sur-Loire (1 100 hab., Loir-et-Cher). Le lieu, propriété de la région Centre – Val de Loire depuis 2008, est réputé pour son Festival international des jardins. Cet hôtel contemporain haut de gamme présente deux bâtiments sortis de terre et un ancien corps de ferme restauré pour l’hôtel et le restaurant gastronomique. Un projet architectural signé par Patrick Bouchain et Loïc Julienne.

« C’est avant tout un hôtel culturel dans son esprit, un hôtel d’arts et de nature », remarque la directrice de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) gestionnaire du domaine, ­Chantal ­Colleu-Dumond, qui voit ici l’aboutissement du projet dont elle a eu l’idée il y a huit ans. « La motivation essentielle était d’avoir un prolongement de l’esprit du domaine [composé d’un château du XVe siècle, des jardins, ainsi que d’un centre d’art contemporain, ndlr] par un lieu d’hospitalité qui nous manquait. Les demandes des visiteurs de rester une nuit sur place pour prolonger leur visite sur deux jours étaient récurrentes ; nous étions également bloqués pour développer notre activité culturelle, accueillir des colloques et des séminaires résidentiels. »

Sur la commune de Chaumont-sur-Loire, dépourvue de gare qui plus est, l’offre hôtelière était insuffisante pour faire face à la fréquentation croissante du domaine : 200 000 visiteurs en 2007, 530 000 en 2019. Des chiffres que l’année 2022 devrait atteindre.

Programmation culturelle

La solution a donc été d’édifier son propre hôtel, répondant aussi bien à l’attente des visiteurs individuels qu’aux touristes d’affaires. L’intendant général du domaine, Laurent Lébé, souligne l’expérience de la gestion du domaine dans l’hôtellerie-restauration depuis des années, permise par son statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) et son label de centre culturel de rencontre, le développement commercial faisant partie intégrante du projet. « Nous avions déjà cinq restaurants le midi avec 1,6 ­million d’euros de chiffre d’affaires, et des appartements pour héberger les artistes invités avec un millier de nuitées. Nous sommes ouverts toute l’année et pas uniquement en saison, avec des événements, des vernissages tels que Les botaniques ou Chaumont-photo-sur-Loire qui nécessitaient un hébergement et de dîner sur place. C’est désormais possible. »

Le responsable de l’hôtellerie et de la restauration du Bois des chambres nouvellement recruté, Pascal Garnier, est notamment chargé de faire le lien entre l’accueil des séminaires et la philosophie du lieu. L’hôtel, décoré d’œuvres d’art, accueillera d’ailleurs­ sa propre programmation culturelle, « Les conversations sous l’arbre », à compter de mars 2023, avec des invités de marque et sur des thématiques liées à l’environnement et au développement durable. Car l’écologie est une autre des facettes de cet hôtel pas comme les autres. Ici, pas de télévision ni de climatisation mais des suites prolongées par des cabanes : les choix ­esthétiques sont tranchés.

Un chef étoilé

De quoi singulariser encore cet hôtel, édifié par un EPCC et la région propriétaire. « Il n’aurait pas pu être confié à un groupe privé, assure Chantal Colleu-Dumond. On espère même financer une partie du budget culturel avec les recettes de l’hôtel, comme on le fait déjà avec les recettes de nos restaurants. » Il faut dire que le domaine de Chaumont s’autofinance à 75 %, il fait ainsi figure d’exemple dans la région Centre – Val de Loire. L’objectif est donc d’être rentable, même si « nous ne sommes pas obsédés par le profit à tout prix », ajoute la directrice. Pascal Garnier, qui travaillait dans le privé aux côtés de grands chefs, souhaite « montrer que c’est viable. On a embauché des professionnels pour cela, dont le chef étoilé local Guillaume ­Foucault. » Pour l’instant, 16 personnes constituent « la troupe » en hôtellerie-restauration l­’objectif est de passer à 26 après l’hiver. Pour Laurent Lébé, l’intendant, cet hôtel présente un « risque économique mesuré. Nous avons un hôtel de taille modeste de 39 chambres pour lequel nous avons emprunté 5,5 millions d’euros au total sur vingt-cinq ans. Nous sommes confiants au vu de la fréquentation, nous avons déjà des résultats en perspective. »

L’étude de faisabilité économique et touristique, commandée en 2017 par la région, avait retenu la gestion directe par l’EPCC. Conçu avant le Covid, le business plan a été réactualisé fin 2021 pour une ouverture en juin.

