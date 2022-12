Céline Faivre : juriste, mais pas que !

[Portrait] commande publique

Publié le 07/12/2022

Transparence de la commande publique, achats responsables et politique de la donnée sont quelques-unes des valeurs qui animent Céline Faivre. Et, pour elle, rien de mieux que de la jouer groupé en s’appuyant sur ses équipes afin de faire avancer sa collectivité, la région Bretagne.

Chiffres-clés Depuis 2016 : directrice des affaires juridiques et de la commande publique, puis directrice générale adjointe « numérique, achat, juridique » à la région Bretagne.

directrice de programme à la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication. 2012-2016 : fondatrice de l’association Breizh Small Business Act.

fondatrice de l’association Breizh Small Business Act. 2002-2014 : secrétaire générale, puis directrice générale de Mégalis Bretagne.

C’est à la région ­Bretagne que s’épanouit ­Céline ­Faivre, depuis un peu plus de six ans. Ce n’est pas un hasard, elles étaient faites pour s’entendre. La collectivité est tellement innovante qu’elle est souvent à l’honneur dans nos colonnes. Et la juriste a trouvé un environnement où mettre en œuvre ses idées.

Elle est, depuis mai 2019, directrice générale adjointe avec une triple casquette originale aux affaires juridiques, à la commande publique et au numérique. Une nomination qui sonne comme une consécration pour la Bretonne d’adoption : « Cela donne à voir une dynamique assez singulière, car ces fonctions sont rarement portées ensemble. Mais c’est la réunion de mes différentes compéten­ces et une reconnais­sance de mon action. »

Il est vrai qu’à première vue, rassembler droit, commande publique et numérique ne va pas de soi. Pourtant, ce tiercé correspond parfaitement au profil et au parcours de ­Céline ­Faivre. Elle a commencé des études de droit pour devenir juge des enfants, mais la découverte du droit public est venu tout chambouler. Et – l’anecdote nous fait chaud au cœur –, c’est grâce à une petite annonce trouvée dans « La Gazette » qu’elle a décroché son premier poste, celui de secrétaire générale de ­Mégalis ­Bretagne, un syndicat mixte qui œuvre pour le déploiement de la fibre, dont elle deviendra vite directrice générale. « Il fallait quelqu’un qui possède des ­compétences en droit de la commande publique et une appétence pour le numérique, se souvient-elle. C’était assez rare car on en était aux prémices. En 2002, l’ADSL apparaissait, seulement. »

Des idées d’avant-garde

En parallèle, elle crée, avec une amie, l’association Breizh Small Business Act, devenue Breizh Stratégie du bon achat. « J’avais envie de démontrer l’aspect stratégique de l’achat public », justifie-t-elle. Une aventure associative qui lui fait prendre conscience de la nécessité de piloter la politique d’achat par la donnée. Et c’est pour cette raison qu’elle sera sollicitée quelques années plus tard dans le but d’inté­grer la région ­Bretagne, qu’elle rejoint en 2016, après un passage aux services de l’Etat. Elle arrive en tant que directrice des affaires juridiques et de la commande publique.

« J’avais vu ­Céline ­Faivre opérer via son association ­Breizh SBA. Elle expliquait déjà que l’enjeu de l’accès des PME à la commande publique, c’était avant tout une question de transparence. Elle a conceptualisé très tôt le fait que les données, ce n’est pas un sujet technique, mais un sujet politique », raconte ­Jérôme Bastin, à l’époque directeur général des services de la région, à l’origine de son recrutement. ­Rapidement, un schéma des achats ­économiquement responsables est mis en place. « Cela n’existait pas. C’est le ­Spaser [schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables] tel qu’on le connaît aujourd’hui », indique ­Céline ­Faivre. Idem pour la politique d’achats de la région, en avance sur tout le monde.

A peine un an après son arrivée, ­Jérôme ­Bastin lui confie une nouvelle mission : impulser la transfor­mation numérique de la collectivité. Deux ans plus tard, à la faveur d’une nouvelle organisation, elle est nommée directrice générale adjointe chargée du numérique, des achats et des affaires juridiques. L’objectif était de travailler sur une feuille de route « stratégies numériques responsables ». Finalement, elle aura surtout dû gérer les conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en ­Ukraine… « Pendant ces moments, on ne peut pas trop tergiverser. Vos équipes attendent que vous décidiez, que vous donniez le cap », atteste Céline Faivre.

Des lignes qui bougent

En tant que directrice générale adjointe, elle avait déjà dû changer de façon de procéder. « Ce sont des fonctions différentes. Je suis censée mettre moins les mains dans le cambouis, même si j’aime bien le faire. C’est intéressant car je dispose des moyens et du positionnement pour mettre en œuvre de manière opérationnelle les ­stratégies définies au niveau politique », estime-t-elle. En somme, manager est ce qui lui ­permet d’agir depuis toujours.

A ­Mégalis, c’est ce qu’on escomptait déjà d’elle. C’est la même chose à la région. « La collectivité a connu de nombreux changements ces dernières années et nous avions besoin de quelqu’un capable de faire bouger les lignes. ­Céline ­Faivre a réussi à le faire. Cela peut parfois ­bousculer, surtout en interne. Mais elle a toujours eu à cœur d’embarquer avec elle ses équipes », souligne ­Simon ­Uzenat, conseiller régional de B­retagne depuis juillet 2021. L’ensemble de son expérience explique qu’elle ne se sente pas tout à fait juriste. Pas que, en tout cas. « Je suis juriste de formation, mais je n’ai jamais exercé de fonction juridique à proprement parler », rappelle-t-elle.

Passion management

Le moment où elle a dû le plus activer son expertise juridique, c’est à son arrivée en ­Bretagne. « Personne ne m’imaginait sur de telles fonctions. Pour certains, je ne disposais pas de l’expertise juridique suffisante. D’ailleurs, ils l’ont dit. Les gens attendent de la part des dirigeants une certaine expertise, trop d’­expertise. Evidemment qu’il faut un minimum de savoirs sur la matière, mais on ne valorise pas suffisamment les fonctions managériales ! » observe-t-elle. Un amour pour le management qui se ressent à la passion dans sa voix. Elle assure que sans équipe impliquée, « on ne peut rien faire ».

De toute façon, rappelle-t-elle, « on n’est pas juriste de tout, on a quelques expertises ». « Mon point fort, c’était le droit public, et surtout la commande publique. Pour le reste, je m’appuyais sur des équipes qui en avaient d’autres, admet Céline ­Faivre. Je suis avant tout une manageuse ! »