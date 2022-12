Quand la laïcité s’invite dans le management

Ressources humaines

Publié le 06/12/2022

Si les encadrants ont la responsabilité de faire respecter le principe de laïcité dans les services placés sous leur autorité, ils ne sont pas nécessairement outillés pour endosser ce rôle.

Une collectivité n’est pas un établissement scolaire, pas plus que les agents ne sont des élèves qu’on pourrait sermonner. Les derniers chiffres concernant les atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées montrent néanmoins l’importance de ne pas négliger ce sujet. Sans jeter la pierre aux DRH et aux managers, le fait est que les collectivités ne se sont pas encore penchées sur la manière de faire respecter la laïcité dans les équipes, au quotidien. « Nous n’avons pas, pour le moment, mené d’autres actions que celle de former nos encadrants et nos agents, ce qui constitue le premier acte de notre démarche », rapporte Céline Granier, DRH de la région Bourgogne – Franche-Comté (4 200 agents, 2,8 millions d’hab.). D’autres collectivités reconnaissent être « très peu avancées » dans ce domaine.

Les chefs de service en première ligne

Certaines n’ont d’ailleurs toujours pas de référent laïcité. La métropole du Grand Nancy (20 communes, 1 360 agents, 257 900 hab.) a, elle, opté pour un traitement pluridisciplinaire. « Le fait que nous ayons une approche collégiale du sujet, avec un groupe composé de collègues juristes, du pôle chargé des équipements à destination du public, de l’administration générale et de la référente laïcité de la ville de ­Nancy facilite le conseil aux encadrants », assure Frédéric ­Demangeon, directeur de la sécurité, de la prévention des risques et référent laïcité du Grand Nancy.

L’existence d’un référent laïcité ne doit toutefois pas conduire à méconnaître le rôle des chefs de service. L’agent sait qu’il est tenu au respect du principe de laïcité et à la neutralité dans l’exercice de ses fonctions. A ce titre, il doit s’abstenir de manifester ses opinions religieuses. En pratique, l’application de ces règles peut être source d’interprétations diverses, de malentendus, voire d’un véritable malaise dans certaines équipes.

Et c’est bien au manager « de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité », comme cela était stipulé dans la ­circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique, qui indiquait qu’« après avis des représentants du personnel », les encadrants peuvent « préciser les principes déontologiques applicables » à leurs agents « en les adaptant aux missions du service ».

La pédagogie avant la discipline

« Des sujets comme le port de signes religieux peuvent interroger les repères de chacun. Il faut donner des moyens de dialogue mais il n’est pas, selon moi, nécessaire d’établir un protocole qui pourrait devenir un carcan. On ne doit pas faire des règles de la laïcité quelque chose de spécifique dans le cadre déontologique », estime ­Dominique ­Clavaud, référente laïcité et autres composantes du vivre-ensemble du département du Gers (1 500 agents).

Bien qu’il date de 2017, le « Guide de l’encadrante et de l’encadrant dans la fonction publique » de la direction générale de l’administration et de la fonction publique fournit des conseils, toujours d’actualité, afin de faire respecter la laïcité dans les équipes. En cas de difficulté, il rappelle la nécessité de privilégier le dialogue et la pédagogie avant d’envisager des suites disciplinaires. En plus de la formation, il suggère l’organisation de temps collectifs « pour dépasser les idées reçues ». « Très peu de situations problématiques nous remontent. Il y a surtout beaucoup d’idées préconçues », confirme ­Frédéric ­Demangeon. Autre intérêt de ces temps collectifs : montrer que le principe de laïcité « s’appli­que à tous les agents et non seulement à ceux qui pourraient se sentir particulièrement concernés ».

« Le référent constitue un appui » Marie Mennella, secrétaire nationale de l’Interco-CFDT « Le premier principe à rappeler aux agents est qu’il n’y a pas de place pour la religion dans le travail dans la fonction publique. Au travail, on parle de travail. Les managers ont beaucoup d’informations à leur disposition sur le principe de laïcité. Le référent laïcité constitue un appui pour réaliser de la médiation et de la sensibilisation. Reste que chacun a sa vision de la laïcité. Il est peut-être plus simple de se raccrocher à la déontologie, pour laquelle il y a moins d’interprétations. Il faut s’appuyer sur les organisations syndicales pour ouvrir des dialogues collectifs avec les agents et, éventuellement, établir des chartes. Leur problème est qu’elles sont souvent élaborées pour de mauvaises raisons, c’est-à-dire non pas en prévention, mais pour répondre à des problèmes de services communautarisés, car ils concentrent trop d’agents de même obédience. Ces situations sont aussi le résultat d’une politique et d’une gestion RH qualifiables “de facilité”. Dans les recrutements et les mobilités, il faut veiller aux équilibres de mixité, tout comme il faudrait que des services ne soient pas uniquement composés d’hommes ou de femmes. »