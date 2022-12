Le catalogue du CNFPT ne répond pas à toute la demande

Formation

Publié le 05/12/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

La sortie de la crise sanitaire appelle un fort besoin de formation des collectivités, mais le CNFPT peine à couvrir leurs sollicitations.

A La Bresse (185 agents, 4 100 hab.), petite commune des Vosges, le directeur des services, Gérald Noirclere, s’inquiète depuis quelques mois. « ­J’accuse réception d’annulations récurrentes de formation de la part du CNFPT ou d’interruption en cours de route ainsi que de reports incessants. Nous avons vraiment du mal à envoyer des agents en formation. »

La situation est ressentie avec plus d’acuité encore à Pantin (1 800 agents, 59 900 hab., Seine-Saint-Denis), où Florian Glay, le DRH, constate que « 60 % des formations demandées pour les agents entre septembre 2021 et septembre 2022 ont été refusées. Il s’agit principalement de formation “catalogue” et de professionnalisation. Ce qui nous pose des problèmes, notamment sur les avancements de grade et la gestion de la GPEEC ».

Des soucis d’ajustement

A peine sorties de la crise sanitaire, les collectivités sont en effet confrontées à plusieurs enjeux. Des besoins importants de reclassements professionnels, une mise à niveau nécessaire et un apprentissage numérique pour les agents face à une dématérialisation galopante, ainsi que la nécessité d’une formation d’intégration pour les nouvelles recrues.

Des demandes que le CNFPT, qui a dû chambouler toute son organisation au plus fort de la crise, peine à satisfaire. Selon Emmanuel Gros, premier vice-président du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, « il y a effectivement toujours des soucis d’ajustement de l’offre du CNFPT au regard des besoins exprimés ».

Alors que le rapport d’activité du centre de formation affichait plus d’un million d’agents formés en 2019, ce chiffre n’est remonté qu’à 735 000 agents en 2021. « Nous prévoyons, pour 2022, d’atteindre 850 000 à 900 000 agents formés, avec comme année cible un retour à notre capacité de 2019 », précise France Burgy. La directrice générale du CNFPT reçoit les critiques avec compréhension, mais rappelle les nombreux obstacles qui ont jalonné la reprise d’activité du CNFPT : le goulet d’étranglement dû au confinement, les restrictions liées aux jauges d’accueil encore en vigueur au printemps 2021 et les limitations concernant les formations avec du matériel.

Si la situation s’améliore progressivement, France Burgy reconnaît un problème persistant concernant l’accès aux ­formations pour les collectivités d’Ile-de-France : « Notre taux de refus y est en effet plus élevé que pour le reste du territoire. Il résulte d’une forte demande, d’un turn-over plus important des agents, d’une insuffisance de disponibilité de locaux et d’une pénurie de formateurs… »

Un manque de dialogue

Un cumul de freins qui grippe la machine, mais que la responsable entend enrayer par le développement de l’apprentissage entre pairs, une meilleure qualification de la demande et un dialogue plus poussé avec les collectivités. « Pour se ­parler et améliorer la situation, il faut être deux », rappelle-t-elle.

Selon le CNFPT, collectivités et agents ont aussi leur part de responsabilité. Le centre a ainsi enregistré, en octobre, 27 % ­d’absentéisme sur des ­formations non obligatoires. Et France Burgy de remarquer : « Il nous est arrivé de débuter un stage le matin, qui était prévu pour quinze participants, avec cinq agents présents ; dans ce cas nous sommes forcés ­d’annuler ou de reporter la formation, ce qui génère fatalement du ­mécontentement. »

Côté collectivités, le manque de justification et de communication sur les motifs de refus de formation agace les directions. Il y a peut-être effectivement là un dialogue à engager sur les contraintes de chacune des ­parties.

« Nous avons anticipé en créant notre centre de formation interne » Antoine Rialland, DGRH de la ville de Poissy (780 agents, 39 200 hab., Yvelines) « La crise du Covid me semble avoir juste accéléré des difficultés qui s’exprimaient déjà avant. Dès 2015, nous avons anticipé en créant notre centre de formation interne. Une quinzaine d’agents, sur la base du volontariat, ont été formés et sont à leur tour capables ­d‘accompagner leurs collègues sur des techniques, des règles de procédure propre à la collectivité. Nous proposons des formations spécifiques dans le domaine des RH et des marchés publics. Tous les six mois, un programme interne avec seize actions est développé. Le dernier porte essentiellement sur les outils bureautiques. Nous avons aussi d’autres formations récurrentes sur l’élaboration des actes administratifs, l’environnement territorial, l’organisation de la carrière et de la rémunération. Cette offre complémentaire à celle du CNFPT nous permet d’être bien plus agiles. »