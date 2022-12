[Entretien] Télécoms

Alors que la construction du réseau fibre optique bat son plein, David Elfassy, PDG d’Altitude Infra, premier opérateur sur les réseaux télécoms publics, décrypte les relations avec les collectivités.

Chiffres-clés Altitude Infra : 3 e opérateur d’infrastructure télécom.

opérateur d’infrastructure télécom. 27 réseaux d’initiative publique en cours de déploiement.

5 millions de prises, dont 3 millions commercialisables.

1 million d’abonnés sur la fibre.

150 opérateurs partenaires.

A quelles conditions les RIP sont-ils rentables pour un opérateur ?

Les zones RIP sont celles où, les opérateurs n’ayant pas voulu déployer des projets d’investissement sur fonds propres, les collectivités lancent des DSP pour des concessions télécoms. La rentabilité, directement liée au retour qu’espère le capital privé quand il investit dans une DSP, a évolué avec le temps.

Pour les premiers RIP en fibre optique, en 2014, il pouvait investir environ 300 à 400 euros par prise et, si cela coûtait plus cher, la collectivité abondait la différence. Mais la capacité du privé à investir a beaucoup augmenté lorsqu’il a compris que le réseau, construit pour des décennies, devenait une infrastructure essentielle et donc rentable à long terme. Au point que les derniers RIP ont été attribués sans demande de subventions : tous les opérateurs ont trouvé de l’argent privé pour accompagner les collectivités…

Qu’en est-il pour l’avenir ?

Nous sommes très vigilants car dans les RIP, l’exploitation est plus chère que prévu. C’est dû aux coûts de maintenance, à l’inflation, mais aussi au fait qu’en zone rurale, où nous pensions réutiliser les réseaux d’Orange, nous devons construire du génie civil car Orange ne possède pas ­d’infrastructures. Cela ne pourra pas durer : il faudra fixer au moins deux zones tarifaires sur le territoire pour tenir compte des différences de coûts d’exploitation.

Qu’est-ce qui peut compliquer ces projets ?

Pour avancer vite, nous avons besoin de toutes les autorisations (voirie, etc.) dans les temps. Il faut aussi que l’on puisse créer un bon équilibre entre les réseaux en aérien et en souterrain.

Beaucoup de collectivités ­s’inquiètent de voir construire de nouveaux poteaux ; or, ils représentent moins de 5 % de la totalité des réseaux. L’élagage des arbres dans les propriétés, qui est de la responsabilité du particulier, peut gêner le déploiement. Et dans les immeubles en copropriété, si le syndic refuse de fibrer, il n’y a aucun moyen de le contraindre.

Est-il difficile de recruter vos équipes dans les territoires ?

Il y a eu des difficultés au démarrage, mais c’est résolu. Nous avons créé près de 6 000 emplois directs et indirects au travers d’une chaîne de sous-traitance, réalisé 2 millions d’heures d’insertion et 350 000 heures de formation sur la phase de construction.

Pour déployer un réseau sur un département, nous recrutons 30 à 40 personnes aux profils très divers : conducteurs de travaux, géomaticiens, financiers, planificateurs… Ce que ne peuvent pas faire les collectivités. Elles s’appuient sur nos compétences, et nous travaillons ensemble pour développer les réseaux.

La qualité des raccordements, mise en cause depuis plusieurs années, devrait s’améliorer. Quelle part y prenez-vous ?

A la base, nous avons hérité du modèle « Stoc » (sous-traitance opérateur commercial, ndlr). Avec Axione, nous sommes à l’origine, chez Infranum, de la création, il y a quelques années, du contrat dit « Stoc V2 » qui comportait davantage de contrôle de la sous-traitance. Il a entraîné beaucoup de progrès, mais il manquait certains éléments comme la labellisation. Les sous-traitants d’Orange, SFR, Bouygues ou Free doivent être en capacité de travailler sur le terrain.

Si un audit montre qu’ils font des bêtises, on les éjecte du chantier et pour y revenir, ils doivent passer par un organisme qui les labellise. Autre point : nous n’avions aucun moyen de contrôle puisque ceux-ci ne voulaient pas nous donner leurs plannings d’intervention. De plus, le « Stoc V2 » prévoyait des comptes rendus photos, couplés à un outil d’intelligence artificielle, pour vérifier le raccordement. Mais seules 30 % des photos que nous recevons aujourd’hui sont exploitables. Nous passerons à 50 % d’ici à la fin de l’année et à 95 % l’été prochain. Je ne suis pas pour la suppression du mode « Stoc », mais pour son encadrement.

On évoque désormais la « rési­lience » des réseaux, qui nécessiterait d’enfouir les réseaux aériens et de renforcer la sécurité… De lourds travaux. Pourquoi cela n’a-t-il pas été prévu dès l’origine ?

A mon avis, c’est une histoire de coût. Je vous rappelle qu’au début, l’Etat avait alloué 3 milliards d’euros aux RIP. Les enfouir aurait coûté le double, voire le triple. Mais c’est aussi une question de temps. Par comparaison, les syndicats électriques prévoient entre vingt-cinq et trente ans pour enterrer tout leur réseau. Nous sommes à peu près sur le même rythme.

Je pense aussi qu’il faudra aller au-delà de l’enfouissement pour assurer la sécurité en gérant les événements climatiques : ainsi, le 2 octobre 2020, à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), la tempête Alex a tout emporté, réseaux aériens comme souterrains.

A la fin du Plan très haut-débit, la filière numérique devra se réorganiser. Que représente l’après-déploiement pour Altitude ?

Même si l’on a terminé le déploiement, il y aura encore beaucoup de travaux pour la vie des réseaux : enfouissement, déploiement, densification… Chez Altitude, nous devons construire entre 4 000 et 50 000 nouvelles prises par an partout. Il faudra rendre les territoires intelligents, raccorder des équipements et des bornes de rechargement de véhicules électriques, mailler le territoire en 5G pour les véhicules autonomes… Et, en ligne de mire, l’extinction du cuivre ouvrira de nouvelles opportunités.

J’incite donc Orange à travailler main dans la main avec les opérateurs d’infrastructure, pour l’aider à démonter le cuivre en sous-traitance. Ce que nous ferons avec délicatesse…

