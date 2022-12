Un écoquartier né sous une bonne étoile

Autour de la gare d’Annemasse, en Haute-Savoie, une zone d’aménagement concerté se transforme en écoquartier. Logements, bureaux, commerces et espaces verts prennent vie sur d’anciennes friches dans une démarche de construction durable et de quartier à énergie positive.

La mise en service en 2019 du Léman Express, entre Annemasse et Genève, n’a pas seulement rapproché la Suisse de la France. Elle a aussi accéléré le développement et l’aménagement urbain de la commune de Haute-Savoie. Car, pour accueillir ce réseau express régional, il a fallu construire un nouveau pôle d’échanges multimodal. Et un nouveau quartier, au carrefour de trois communes (Ambilly, Ville-la-Grand, et donc Annemasse), est sorti de terre avec lui dans une zone d’aménagement concerté, baptisé ZAC Étoile.

« Le projet, porté par l’agglomération d’Annemasse, est né en 2007. Il entre dans le cadre d’un ...