Qui sont ces habitants qui quittent la région capitale ?

Cadre de vie

Publié le 29/11/2022 • Par Mathilde Elie • dans : France

Qui sont les Franciliens qui décident de quitter l’Ile-de-France ? Quel âge ont-ils ? Où vont-ils ? Quelles sont les conséquences de leur arrivée dans d’autres territoires ? Dans une étude publiée au mois de septembre, l’Insee dresse leur portrait-robot.

Depuis plus de 40 ans en Ile-de-France, les départs sont plus nombreux que les arrivées. Selon les derniers chiffres de l’Insee, près de 139 000 personnes s’y sont installées quand 240 000 l’ont quittée. Parmi elles, une majorité de personnes seules et de couples sans enfant. Ce sont des ménages plutôt jeunes puisque pour 45% d’entre eux le référent fiscal est âgé de moins de 40 ans.

Cette mobilité s’explique selon l’Insee par une volonté d’améliorer ses conditions de logement. En effet, le déménagement permet d’accéder à un logement plus grand pour un coût plus faible. En moyenne, les ex-Franciliens gagnent 18m2. C’est aussi un moyen d’accéder à un logement individuel. Alors que, en Île-de-France, 30 % des ménages partants habitaient dans un logement individuel, ils sont 46 % à y vivre après leur déménagement et 85 % lorsque celui-ci s’effectue à destination d’une commune rurale.

D’une commune urbaine à l’autre

Les ex-Franciliens privilégient les territoires urbains, puisque 70% des migrations s’effectuent vers une commune urbaine. Et pas n’importe laquelle. Près d’un ménage sur quatre s’oriente vers l’une des dix plus grandes villes de France. Parmi elles, Lyon est la 1re commune la plus attractive, en nombre d’arrivants, pour les ménages franciliens dont la personne de référence a moins de 40 ans.

L’étude permet par ailleurs de comparer le niveau de vie de ces ex-Franciliens avec celui des territoires dans lesquels ils s’installent. En moyenne, ils ont un niveau de vie 15 % supérieur à celui de leurs nouveaux voisins alors même qu’une large partie d’entre eux voit ses revenus baisser. Ainsi, en 2018, avant leur départ, les ménages ayant quitté l’Île-de-France ont un niveau de vie mensuel médian de 2 230 euros (soit 180 euros de plus que l’ensemble des ménages franciliens), mais une fois qu’ils se sont installés en province, ce niveau de vie médian diminue légèrement pour atteindre 2 025 euros. Malgré cette baisse, le niveau de vie des ménages quittant l’Île-de-France reste supérieur de 270 euros à celui des résidents de province.

Des écarts de niveaux de vie conséquents pour les 40-59 ans

L’écart de niveau de vie est plus important pour les ex-Franciliens de 40 à 59 ans. A Lille par exemple, les Franciliens qui s’installent dans la commune de Lille disposent d’un niveau de vie médian près de deux fois supérieur à celui des Lillois du même âge déjà installés (+ 90 %).

À Lyon, l’écart est moins important mais reste très net en faveur des Franciliens nouvellement installés (+ 51 %). « Ces disparités s’expliquent notamment par les possibilités qu’offrent les communes de Lille et de Lyon : situées respectivement à une heure et deux heures de Paris par le train, elles permettent à une partie des actifs de conserver un lien professionnel avec la capitale, où les salaires sont en moyenne plus élevés. Les écarts de salaire entre nouveaux arrivants et habitants déjà en place sont dès lors beaucoup plus modérés dans des villes plus éloignées de l’Île-de-France, comme Nice (16 %) ou Marseille (26 %) », notent les auteurs de l’étude.

Effet covid ?

Ces données, datées de 2018, ne prennent pas en compte un éventuel effet Covid. Depuis la crise sanitaire, nombreux sont les récits d’exodes d’urbains traumatisés par les confinements et soucieux de s’éloigner des grandes villes pour rééquilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Mais qu’en est-il en réalité ?

C’est ce qu’essaie d’analyser la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu), en partenariat avec le Réseau rural français et le Plan urbanisme construction architecture (Puca) dans son étude « Exode urbain : impacts de la pandémie de Covid-19 sur les mobilités résidentielles ». Selon les premiers résultats de l’enquête, « les grands flux de déménagement continuent de se faire à l’intérieur des grandes villes, comme l’a récemment expliqué Hélène Millet, géographe, à nos confrères du Monde. S’il y a un effet covid, il est dans l’accélération de certaines migrations qui pré-xistaient à la crise sanitaire. »

La géographe estime par ailleurs qu’il existe un effet loupe sur certains cas comme celui des cadres en télétravail qui quittent l’Ile-de-Fance pour s’installer à la campagne. « Dans les faits, ces cadres en télétravail avec enfants quittent rarement l’Ile-de-France pour s’installer dans un petit village isolé. On assiste plutôt à des déplacements en cascade, chacun allant vers la strate territoriale située au-dessous dans l’échelle urbaine : les Parisiens partent vers des métropoles régionales, les habitants de ces métropoles déménagent vers les couronnes pavillonnaires ou vers les plus petites villes, et ainsi de suite. »

Cette mobilité n’est pas sans conséquences sur les territoires qui accueillent ces nouveaux habitants. « Les territoires ne sont pas aussi plastiques que la demande, avertissait Raphaël Languillon-Aussel, enseignant-chercheur en géographie et aménagement à l’Institut de gouvernance de l’environnement et de développement territorial de Genève, dans un entretien donné à la Gazette. Il s’agit aussi de penser en termes d’écoles, d’infrastructures, de réseaux d’eau, de fournisseurs d’énergie, de services… Equiper le territoire représente, pour les collectivités, des emprunts sur trente, quarante ans. La population qui réclame ces investissements restera-t-elle tout du long ? »