Un niveau record pour la commande publique en 2021

Publié le 29/11/2022 • Par Christine Berkovicius • dans : France

L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) a rendu publics des chiffres sans précédent. Une tendance à la hausse confirmée par Intercommunalités de France et son baromètre de la commande publique. L’an dernier, les marchés publics ont représenté près de 152 milliards d’euros. Une croissance portée par l’Etat et les grands opérateurs, et dans une moindre mesure par les intercommunalités et les régions.

