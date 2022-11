L’ingénierie territoriale éparpillée façon puzzle﻿

Ingénierie

Publié le 29/11/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

L’ingénierie d’Etat, au gré des réformes territoriales, a peu à peu disparu, circonscrite à des agences tel le Cerema. Si les grosses collectivités ont pu étoffer leurs services, les plus petites ressentent un sentiment d’abandon. Les réultats concrets de l'Agence nationale de cohésion des territoires se font pour le moment attendre.

O n ne compte plus les rapports remis au Sénat – l’organe de représentation des collectivités –, consacrés de près ou de loin à l’ingénierie territoriale, signe de l’importance du sujet pour les élus locaux. Le dernier, rendu le 29 septembre, émanant des sénateurs Eric ­Kerrouche (SER) et Agnès ­Cannayer (LR), traite des services déconcentrés de l’Etat et s’interroge sur la place qu’il peut encore ­occuper dans le paysage recomposé de l’ingénierie territoriale. Est-ce à dire que, depuis le début des années 2000 et le retrait progressif de l’Etat, les collectivités se sont organisées pour prendre le relais et qu’elles répondent à tous les besoins ?

Le rapport des sénateurs Josiane ...