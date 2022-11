« Nous voulons qu’il y ait un nouvel élan de créations de CLSM »

Santé

Publié le 30/11/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La septième journée nationale des conseils locaux de santé mentale (CLSM) organisée par le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM (CCOMS) et l'association « Elus, santé publique et territoires » (ESPT), ce mercredi 30 novembre à Nantes, a pour thème "Un CLSM par territoire". Jean-Luc Roelandt, président du CCOMS, évoque cet objectif et les moyens d'y parvenir, notamment en milieu rural.

Où en est-on de la couverture du territoire par des CLSM ?

Il y a aujourd’hui 254 CLSM actifs et 78 en projet. Au départ de l’aventure, il y a une quinzaine d’années, on imaginait qu’il fallait au moins un CLSM par secteur de psychiatrie adulte. Il en existe 820 en France : on en est donc loin. La courbe de création des CLSM a cependant subi une forte augmentation après 2016 (suite à plusieurs près textes législatifs et réglementaires sur le sujet, NDLR). On a observé un tassement avec la crise liée au Covid, même elle s’est aussi accompagnée d’une prise de conscience des élus, et de la population, sur la santé mentale.

Nous voulons aujourd’hui qu’il y ait un nouvel élan de créations de CLSM. Il y a aussi une très grande diversité entre les territoires : certains sont bien pourvus, d’autres le sont beaucoup moins. La majorité des CLSM existent sur des secteurs urbains. Les secteurs semi-urbains comment à en créer, notamment sur des intercommunalités. Mais peu de territoires ruraux sont encore peu couverts alors qu’il y a autant de problèmes de santé mentale qu’ailleurs.

Que faudrait-il pour que davantage de CLSM soient créés, notamment en milieu rural ?

Comme les CLSM ne sont pas des structures descendantes, il faut pour en créer un que des acteurs locaux se réunissent, que quelqu’un porte le projet. Cela peut-être la psychiatrie publique, des élus, parfois les ARS , qui financent certains CLSM… Il faut en général six à douze mois pour que les acteurs se mettent d’accord.

En milieu rural, ce qui peut freiner la création d’un CLSM, c’est la multiplicité de petites communes. Une assemblée avec 100 ou 120 élus (en plus des autres membres, NDLR), c’est compliqué. Le niveau intercommunal peut être une bonne réponse.

Comment les CLSM s’articulent-ils aujourd’hui avec les démarches de santé territoriales ou locales ?

Le CLSM décloisonne les institutions, c’est une démarche ascendante de démocratie participative, qui règle des problèmes au quotidien. Ce n’est pas une structure décisionnelle. Chaque contrat local de santé devrait s’appuyer, pour la santé mentale, sur un CLSM. On voit d’ailleurs de plus en plus de CLSM être créés comme composante d’un CLS. Notre crainte dans ces situation c’est que la santé mentale passe au second plan.

Le CLSM peut en tout cas éclairer le contrat du CLS sur ce sujet et l’aider à rédiger des fiches-action. Il donne aussi un avis sur les projets territoriaux de santé mentale (PTSM). Quant aux CPTS , c’est important qu’elles participent aux CLSM. Elles y sont les bienvenues. Mais il faudrait sortir du paiement à l’acte des médecins pour leur permettre de participer, en état rémunérés, aux CLSM.

Les effets de l’existence d’un CLSM sur la santé mentale de la population couverte a-t-elle fait l’objet d’études ?

Il n’y a pas eu d’étude globale de ce type. Les actions ne sont pas mises en œuvre par le CLMS mais par ses acteurs. Nous sommes cependant en négociation avec l’Irdes (l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé) pour mener une évaluation des CLSM. Avec la Société française de santé publique, nous répertorions également les actions mises en place à partir des idées de ces conseils. Les premiers documents seront publiés prochainement.