Quels investissements sont nécessaires pour mener la transition écologique ?

Le 14 octobre dernier, l’Institute for climate economics publiait une étude pour décrire les investissements nécessaires aux territoires d’atteindre une neutralité carbone d’ici à 2050. Plus de 6,5 milliards d’euros manqueraient chaque année.

Les collectivités locales ont investi environ 5,5 milliards d’euros dans la lutte contre le dérèglement climatique en 2021, selon une estimation publiée en octobre 2022 par l’Institute for climates economics (I4CE). Un chiffre à mettre en regard des 67 milliards d’euros d’investissement réalisés chaque année par ces acteurs publics. Est-ce encourageant ? Sans aucun doute. Mais est-ce suffisant ? Pour le think tank issu de la Caisse des dépôts et de l’Agence française de développement, le compte n’y est pas : il faudrait 12 milliards d’euros chaque année. Soit un manque de 6,5 milliards d’euros pour la ...