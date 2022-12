Le projet d’aménagement urbain du quartier de Champratel-La Grande Plaine, au nord de Clermont-Ferrand, baptisé La Bamba, est lancé. Proposée par la start-up bordelaise Villes vivantes, cette opération de réhabilitation de friche urbaine se veut inédite en France.

Chiffres-clés Superficie totale : 4,5 hectares.

Une centaine de terrains à bâtir.

En moyenne 34 650 euros pour un terrain de 150 m².

Opération menée par l’agence d’urbanisme Villes vivantes, en collaboration avec Regain, Dasa, Récipro-Cité, DGD avocats, Paul Vincent architecte.

Par Geneviève Colonna d’Istria

Révolution dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Avec le lancement du projet « Bamba la grande plaine », la capitale auvergnate s’apprête à tester une nouvelle forme d’habitat en France : le tout premier lotissement coconçu sur mesure avec ses habitants. Portée par la ville de Clermont-Ferrand (aménageur et propriétaire du terrain) et imaginée par l’opérateur Villes vivantes (urbaniste coordonnateur), la Bamba sera implantée sur un terrain d’une superficie totale d’environ 4,5 ha, dans le secteur Champratel, au sein de l’écoquartier « La Grande Plaine », entre le stade Gabriel-Montpied et les cités Michelin. Le futur lotissement sera relié à la place de Jaude (le cœur de la capitale auvergnate) en 25 minutes par le tramway. « Ce projet permettra aux acquéreurs de faire bâtir leur maison avec jardin, sur un terrain dont la surface ne sera pas prédéterminée mais définie sur mesure, en fonction de chacun », précise la mairie.

Réduire les déplacements quotidiens

Une centaine de terrains à bâtir sera proposée à la vente au cœur de cet écoquartier, dès cette année. S’il n’existe pas de taille minimale pour les terrains, 80 % des constructions devront mesurer moins de 300 m² et la taille maximale n’excédera pas 1 000 m². Différents profils d’acquéreurs sont ciblés : familles, jeunes locataires du centre-ville souhaitant accéder à la propriété à 5 minutes à pied de la ligne de tramway. La ville de Clermont-Ferrand souhaite ainsi permettre à tous les habitants qui le souhaitent de vivre et d’habiter dans le cœur urbain de la métropole, proche des infrastructures de transport en commun, des services, des emplois et des équipements, afin de réduire les déplacements quotidiens ainsi que les émissions de CO2 et la pollution qui en sont les conséquences.

« Notre volonté de poursuivre la transition écologique de notre métropole trouve son incarnation dans des projets innovants comme La Bamba. Économe en foncier, cette offre de logement inédite permet de lutter contre l’étalement urbain, tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle à ses habitants, qui pourront y réaliser un projet de vie sur mesure », développe Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont Auvergne métropole.

Terrains sur-mesure

Derrière cette idée originale, les urbanistes de l’entreprise bordelaise Villes vivantes. « L’idée est très simple. Nous allons proposer des terrains « made for you », c’est-à-dire découpés sur-mesure, vendus directement aux habitants qui souhaitent faire construire, seuls ou à plusieurs, une maison qui leur ressemble au cœur de la métropole clermontoise. Chaque maison sera donc unique, à l’image de ses habitants. Le tout à des prix abordables », analyse David Miet, président de la start-up.

Pour la ville, la Bamba répond à la double ambition de produire, en cœur de métropole, une offre de logements abordables et économes en foncier, de façon à lutter contre l’étalement urbain. Avec des prix « très abordables », environ 34 650 euros pour un terrain de 150 m², la volonté commune est ici de permettre l’accession à la propriété aux foyers modestes. « L’objectif est de créer une véritable mixité sociale, professionnelle, culturelle au sein du même quartier », conclut David Miet qui travaillera avec ses cotraitants (Regain, Dasa, Récipro-Cité, DGD avocats, Paul Vincent architecte) pour adapter le plan d’aménagement et proposer à tous les porteurs de projet un coaching individuel et une expertise « créative et personnalisée ».

Label ÉcoQuartier

Le projet Bamba, labellisé ÉcoQuartier par le ministère de la Transition écologique, fait partie des neuf lauréats de la première vague de l’appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la ville durable » organisé par la Banque des territoires et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour le compte de l’État, dans le cadre de France 2030.