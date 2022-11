Transition écologique : la culture en quête de solutions concrètes

SALON DES MAIRES

Publié le 29/11/2022 • Par Pascale Tessier • dans : Actualité Culture, France

Décidés à s'engager dans la transition écologique, les professionnels de la culture insistent sur la nécessité de trouver ensemble, et avec les élus, des solutions à mettre en œuvre, tout en les déclinant en fonction des territoires. Le Salon des maires et des collectivités leur a donné l'occasion de faire le point.

C’est plutôt aux rassemblements sportifs que les collectivités ont d’abord consacré leur réflexion sur la transition écologique. Mais les milieux culturels se sont emparés du sujet.

Rien d’étonnant donc à ce que l’Usep-SV ait pris la parole le 24 novembre, dans le cadre du SMCL, pour évoquer les « outils » dont disposent les élus locaux pour parier culture et écologie. « Nous partageons des valeurs communes et sommes convaincus que la puissance publique en est garante », a justifié Aline Sam-Giao, présidente des Forces musicales, organisation professionnelle représentant les orchestres et maisons d’opéra.

La culture veut bien baisser le chauffage, mais pas le rideau

Objectif : identifier les manques à travers un état des lieux. « Où en est-on pour accompagner la transition écologique dans le ...

