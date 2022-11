Amazon : la force de l’e-commerce au bénéfice de l’économie locale

Publié le 29/11/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Développement d’infrastructures logistiques créatrices d’emplois, mais aussi relais de croissance pour les TPE et PME françaises, le développement d’Amazon en France démontre que l’e-commerce est une opportunité pour les acteurs économiques locaux.

Installée en France depuis plus de 20 ans, Amazon a réussi à s’intégrer durablement dans le tissu local et régional. Depuis 2010, le groupe a investi plus de 16 milliards d’euros dans ses activités

françaises. Au cours des cinq dernières années, Amazon a triplé ses effectifs directs et annoncé la création de 3 000 CDI supplémentaires cette année. De son siège social installé à Clichy (Hautsde-

Seine) à ses plus de 30 sites logistiques répartis sur le territoire, en passant par les infrastructures Amazon Web Services (AWS), le groupe compte plus de 15 500 salariés dans l’hexagone.

« Nous sommes fiers de notre contribution à l’économie française. Notre ambition est simple : investir, créer des emplois, développer des talents, contribuer à la société française partout sur notre territoire et progresser chaque jour pour mieux servir les Français », explique Frédéric Duval, Directeur Général Amazon.fr. A Moult-Chicheboville (Calvados), l’ouverture l’été dernier d’une plateforme logistique a été « une opportunité », résument les élus locaux. « L’expérience d’un acteur économique de premier plan comme Amazon mise au service du local est un atout indéniable. » Au-delà des emplois créés, l’implantation participe « d’une redynamisation économique bienvenue » du territoire.

35 000 emplois créés par les PME

Depuis 2003 et l’ouverture d’Amazon aux vendeurs partenaires, une relation de confiance s’est installée entre l’entreprise et des milliers de petites et moyennes entreprises : « Elles représentent aujourd’hui plus de la moitié des ventes au sein de nos boutiques en ligne », souligne Patrick Labarre, Directeur de la Marketplace Amazon.fr. En 2021, ce sont plus de 13 000 TPE et PME qui se sont appuyées sur Amazon pour développer leurs activités, vendant en moyenne 150 produits chaque minute ! Plus de 2 500 PME françaises présentes sur Amazon ont ainsi dépassé les 100 000 € de chiffre d’affaires, et une centaine a franchi le million d’euros pour la première fois l’an dernier. « La place de marché d’Amazon constitue un formidable levier de croissance pour les petites et moyennes entreprises. Celles qui décident de lancer leur activité en ligne réussissent et participent au développement des économies locales » continue Patrick Labarre. Pour soutenir leur activité en ligne, elles ont créé près de 35 000 emplois.

Des réussites qui font école

Comment associer le meilleur d’un savoir-faire local et les nouvelles technologies ? Le modèle de la place de marché contribue fortement à la dynamique. « Lorsque j’ai commencé il y a 30 ans, le travail était plus traditionnel, avec des ventes physiques, des revendeurs, des fournisseurs…, explique Valéry Klein, maitre cristallier à Vallauris (Alpes-Maritime). Mais le monde évolue et les comportements changent. » L’ouverture de la boutique dédiée aux artisans sur Amazon constitue alors une opportunité que le créateur décide de saisir. Aujourd’hui, elle représente plus de la moitié de son activité. Grâce à Amazon, les créations de Valéry Klein s’exportent au-delà des frontières de l’hexagone, en Europe et aux Etats-Unis notamment. « En adoptant une distribution ancrée dans les comportements d’achat d’aujourd’hui, Amazon m’a permis de rajeunir ma clientèle » précise Valéry Klein.

Du commerce local à l’international

En distribuant leurs produits sur Amazon, les TPE et les PME françaises ont accès à des centaines de millions de clients dans le monde entier. L’an dernier, elles ont ainsi réalisé 600 millions d’€ de ventes à l’export, soit une progression de près de 40 % par rapport à 2020. Parmi les régions les plus dynamiques, l’Île-de-France, les Hauts-de- France et l’Auvergne-Rhône-Alpes se distinguent.

« La marketplace constitue un véritable levier pour les petites entreprises qui ne disposent pas toujours des moyens, du temps ou des compétences nécessaires pour sauter le pas du digital et se lancer dans l’aventure du e-commerce, avance Patrick Labarre, directeur de la marketplace Amazon.fr. Elle leur permet de bénéficier du savoir-faire d’Amazon en termes de logistique, de vente et de marketing pour se concentrer sur leur coeur de métier », conclut-il.

Contenu proposé par Amazon