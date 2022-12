Les DG de collectivités vers l’affirmation de leur rôle de leader

Document utile

Publié le 05/12/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Le Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales propose des pistes d’évolution afin de faire évoluer le management des dirigeantes et dirigeants territoriaux vers plus d’affirmation de leur rôle de leader.

Sous le pilotage et l’écriture d’Emmanuel Gros, premier vice-président du SNDGCT, un collectif de sept DGS adhérents (1) s’est réuni afin de clarifier le lien entre le management et le leadership, entre les notions de chef et de leader.

Sa note de réflexion de 19 pages « Les DGS : chefs ou leaders ? » , parue fin novembre, s’articule autour de trois chapitres : « La construction du leadership public » ; « Un facteur d’évolution positive vers l’égalité professionnelle » ; « Quelle évolution du modèle de leadership ? ».

Pistes d’évolution

Le SNDGCT propose des pistes d’évolution afin de faire évoluer le management des dirigeantes et dirigeants territoriaux, vers plus d’affirmation de leur rôle de leader. Parmi les recommandations :

Développer la capacité à gérer positivement les paradoxes

« Nous le savons, nous avons à la fois à satisfaire les exigences du service public, et les exigences d’efficience en termes d’utilisation des ressources. L’enjeu n’est pas de choisir entre les deux options. Sortir des options ou/ou pour identifier des solutions et/et est le défi qui se pose aux dirigeantes et dirigeants publics de façon bien plus aigüe que dans le privé. »

Placer les valeurs publiques et l’éthique personnelle au cœur du management

« Les agents placent les valeurs publiques au cœur de leur engagement (cf infra). Ils expriment également des attentes élevées à l’endroit de leur fidélité aux dites valeurs. Les équipes veulent suivre non plus un détenteur de l’autorité, mais une personne qui dirige, et elles veulent savoir qui est cette personne pour lui faire confiance. »

Changer de posture pour activer le potentiel transformationnel

« Les agents ne veulent plus d’un manager qui organise et contrôle, mais d’un leader qui développe les individus, les soutient en cas de difficulté et leur permet de progresser. En faisant évoluer sa posture managériale, le potentiel de leadership des managers publics doit pouvoir se révéler en trouvant un positionnement qui porte le développement de leur leadership en adéquation avec les attentes des agents. »

Pour Emmanuel Gros, « la valorisation du métier DGS/DGAS doit être accentuée afin de le rendre plus attractif et faire découvrir la richesse de leurs missions et du leadership public au travers de diverses actions formation, reconnaissance du statut, lien avec le monde universitaire ».

