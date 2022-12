La rénovation des bâtiments représente un facteur clé pour assurer la transition énergétique. La Cour des comptes, dans son rapport du 28 octobre, regrette le manque d’audit de performance énergétique des bâtiments avant rénovation et le manque d’accompagnement des bénéficiaires dans leur projet. Quelle est la position de la FNCCR ? Entretien avec Guillaume Perrin, coordinateur national du programme « Action des collectivités pour l’efficacité énergétique » (Actee) au sein de cette fédération.

Que pensez-vous des outils de rénovation énergétique existants ?

Nous partageons le constat de la Cour des comptes. À chaque présidentielle, on change de dispositif pour afficher des chiffres de rénovation de logements par an. Mais le compte n’y est pas. La réaction de l’État est de mettre en place de nouvelles aides qui brouillent les pistes et ne permettent pas d’y voir clair. Cela explique en partie notre retard, car c’est extrêmement difficile de savoir à quelles aides on a droit et à quel conseiller s’adresser.

Où en ...