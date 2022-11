« Nous espérons garder nos talents, en les valorisant »

Fonction publique territoriale

Publié le 29/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Initiée par la délégation Auvergne-Rhône-Alpes du CNFPT, l’opération « Territoriaux de talents » essaime : le 2 décembre, huit agents territoriaux de La Réunion, spécialement préparés, montent sur une scène de l’Île pour présenter leurs métiers. En organisant cet événement, la directrice régionale du CNFPT, Carine Ah-Son espère en finir avec le « fonctionnaire bashing », y compris à l’intérieur même de la territoriale.

Le 2 décembre, vous organisez à Saint-Denis de La Réunion une soirée « Territoriaux de talents », un événement imaginé en 2019 – et renouvelé, depuis, à Lyon et Grenoble – par la délégation Auvergne-Rhône-Alpes du CNFPT. Avez-vous repris le même format ?

Tout à fait. Nous avons lancé un appel à candidatures et nous avons été très étonnés d’en recevoir une quarantaine, alors qu’avec 40 000 agents tous statuts confondus, nous sommes une petite délégation du CNFPT. Nous en avons présélectionné quinze, avec lesquels nous avons eu des entretiens passionnants… et même émouvants. Ceux-ci se sont livrés, nous rapportant le récit de vie et les valeurs qu’il y a derrière leur métier. Pour tous, l’engagement pour le service au public est un fil rouge. Cela a été assez difficile, mais nous ...