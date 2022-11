Déserts médicaux : où sont les généralistes les plus âgés ?

Indicateurs

Publié le 29/11/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Au centre des préoccupations territoriales de santé, les déserts médicaux sont les fléaux des élus municipaux. L'un des facteurs aggravant : le non renouvellement des départs à la retraite, alors où se trouvent les généralistes de plus de 55 ans ?

Déjà présents en zone rurale, les déserts médicaux touchent de plus en plus le milieu urbain. Dernièrement, Denis Thuriot, maire (Renaissance) de Nevers (33 000 habitants, Nièvre), souhaite élaborer un pont aérien hebdomadaire pour permettre à son territoire « accès égalitaire au soin ». L’élu pointe également du doigt les prochains « départs à la retraite non renouvelés » des médecins sur son territoire, élément accentuant ces inégalités. En 2021, quels départements recensent le plus de médecins de plus de 55 ans ?

Au total, 47 départements ont plus de la moitié de leurs médecins généralistes âgés de 55 ans et plus. Symptomatique du vieillissement de la profession, cette tendance est d’autant plus marquante en Creuse, dans l’Yonne, l’Orne ou la Nièvre avec plus de 60% de professionnels dans cette tranche d’âge.

Pour faire face à des médecins plus jeunes, il faut s’écarter de la diagonale du vide. Dans l’Ouest, ce phénomène est moins présent comme en Finistère (33,35%), en Loire-Atlantique (34%) ou en Ille-et-Vilaine (35,47%). Afin d’éviter la future absence de praticiens, les élus ont une nouvelle fois réclamé une obligation d’installation pour les jeunes médecins lors du dernier Congrès des maires, toujours face à un gouvernement fermement opposé à la mesure.

Des indicateurs sur la santé et le social Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur les prestations sociales, les personnes âgées, en situation de handicap, le nombre de médecins et les déserts médicaux… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Santé Social » sur la droite de la page d’accueil de votre Club Santé social, comme l’explique notre tutoriel.

Cet article est en relation avec le dossier