Utiliser le BIM pour améliorer le bilan carbone des établissements

Publié le 14/12/2022 • Par Jean-Paul Stéphant, ingénieur en chef ER

Avant d’améliorer un bilan carbone, il faut déjà le calculer. Le BIM, qui utilise la maquette numérique d’un bâtiment, permet d’y parvenir et de le faire évoluer. À partir de telles informations, il est plus aisé et plus précis pour dégager des pistes d’amélioration.

Un contexte de sobriété

La France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone avant 2050. Les collectivités, comme tous les consommateurs, sont aussi appelées à viser cet objectif. Cela signifie qu’un établissement devra éliminer autant de GES (gaz à effet de serre) qu’il n’en rejette tout au long de sa vie.

Les bâtiments scolaires sont une part importante du parc immobilier public et l’ambition d’atteindre dans chacun d’eux les « zéros émissions neutres » est significative pour le pays.

Mais comment s’engager dans une telle démarche ? Il semble simple de l’imaginer pour un projet de bâtiment neuf. Décider de construire vertueux et l’exprimer dans les cahiers des charges avant de passer commande des études puis des travaux est un déroulement logique qui a pour effet de faire construire un bâtiment ZEN .

Cependant les bâtiments existants qu’il y a lieu d’améliorer sont bien plus nombreux et c’est vers eux que vont les pistes d’amélioration. Même s’il n’est pas forcément connu, tout bâtiment, quel que soit son âge a un bilan carbone (construction, fabrication des matériaux, fonctionnement du bâtiment, déconstruction future) qu’il est possible de reconstituer.

Le BIM permet de réaliser une modélisation numérique de chaque édifice en renseignant chaque élément le constituant. Cette multitude de données ou critères sera le champ d’action pour améliorer le bâtiment.

Du BIM au bilan carbone

Le BIM d’un établissement offre un vaste champ d’application parmi lequel figure les caractéristiques des matériaux et éléments composant la construction. C’est à partir de ces caractéristiques qu’il sera possible d’établir un bilan du carbone émis pour fabriquer ces matériaux, pièces, appareils composant un bâtiment, pour les transporter, les mettre en œuvre, les utiliser et en fin de vie les déconstruire, les recycler ou les éliminer. C’est l’addition de ces bilans élémentaires qui constitueront le bilan carbone global de l’établissement.

Mettre en place une maquette numérique BIM est une opération longue et compliquée mais qui, une fois réalisée, permettra une meilleure gestion du bâtiment. Une réorganisation du fonctionnement de l’établissement autour du BIM sera nécessaire pour que celui-ci vive et soit à jour en permanence. À ce stade, la mise en place de cette nouvelle méthodologie commencera à porter ses fruits. Parmi ceux-ci l’inventaire des éléments constitutifs du bâti sera la base de données à utiliser pour le calcul du bilan carbone.

L’évaluation de la consommation de carbone pour chaque objet ou action utilisés par nos activités nécessitait des règles précises qui s’imposent à tous. L’Etat a donc confié à l’ ADEME le soin de développer et mettre à disposition du public une base regroupant ces données. Elle a ouvert un centre de ressource sur les bilans de gaz à effet de serre diffusé par un site web dédié. Ce portail comporte un onglet « bilans carbone » qui donne accès aux facteurs d’émissions permettant de comptabiliser les consommations de carbone. L’accès à ces données est totalement gratuit mais elle nécessite l’ouverture d’un compte. La consultation en est toutefois complètement libre et ouverte.

La particularité de cette base est qu’elle se nourrit des données des utilisateurs moyennant contrôle. Elles sont évaluées sur leur qualité et leur transparence, puis validées ou refusées avant d’être incorporées à la Base Carbone. Cette évaluation s’appuie sur un cadre réglementaire conséquent touchant de nombreux domaines dont l’industrie, l’environnement ou le commerce. Sa gouvernance est partagée avec les différents acteurs (ADEME, ministères, organismes techniques, associations, MEDEF … ). Notons qu’en l’absence de valeurs nationales, ce sont les valeurs par défaut du système d’échange des quotas d’émissions européen qui s’appliquent.

Un forum permet aux utilisateurs de partager leur expérience. Il constitue une aide précieuse pour surmonter les éventuelles difficultés.

Il est possible de constituer son bilan en ligne et de le publier. Plus de 4600 bilans peuvent ainsi actuellement être consultés. Les contributeurs sont des entreprises, des associations, des collectivités territoriales, des établissements publics ou l’État.

Le calcul quant à lui devra être mené en conformité avec la méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Les critères essentiels à une opération d’amélioration du bilan carbone

Selon les accords de Paris, la neutralité carbone est considérée comme atteinte lorsque le bilan carbone d’un individu ne dépasse pas 2 tonnes de CO2e/an (1).

Parmi les pistes d’amélioration du bilan carbone d’une école, une opération de rénovation énergétique performante reste la plus efficace. L’observatoire des finances publiques estime à 90€ par élève et par an le coût du chauffage et de l’électricité.

Mais avant de chercher à réduire les consommations de chauffage il est préférable d’améliorer l’isolation des bâtiments. À titre de comparaison, le poste des dépenses énergétiques est le plus important après celui des dépenses de personnel. Consulter le BIM du bâtiment permet de cibler les points à renforcer en priorité. Traiter les combles par exemple peut être relativement facile et peu onéreux. Rajouter une isolation par l’extérieur nécessitera un investissement plus important et il devra peut-être nécessiter le remplacement des portes et fenêtres par des baies aux vitrages plus performants.

Le confort d’été est aussi à prendre en compte. Compte tenu du réchauffement climatique, les derniers mois de l’année scolaire sont souvent soumis à des températures difficilement supportables. Le réaménagement des cours en y apportant de l’ombre, soit par des ombrières, des brises soleils intégrés au bâtiment ou par la plantation judicieuse d’arbres servant d’écran est aussi à envisager.

Au-delà de ces gros postes, l’acheminement des enfants est aussi très générateur de carbone puisque la plupart des parents les conduisent en voiture, y compris pour de très petits trajets. Cette pratique est d’ordre individuelle et extérieure à l’école mais la collectivité peut proposer des moyens collectifs plus vertueux en substitution. Les cars scolaires peuvent être plus nombreux et rouler au moyen d’énergie décarbonée (électricité, hydrogène). D’autres moyens plus originaux peuvent être développés telles que les voitures à cheval ou les cyclobus.

Enfin, engager l’établissement dans une démarche de labellisation permet d’associer tout le monde, enfants et personnels, dans la mise en place de pratiques plus vertueuses. La fondation TERAGIR coordonne le label ECO-ECOLE qui est une déclinaison du label international eco-schools.

Après ces points parmi les plus évidents, le BIM de l’établissement pourra faire apparaître d’autres critères qu’il pourra être opportun de traiter pour améliorer le bilan carbone de l’établissement.