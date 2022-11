Secourisme en santé mentale : des villes veulent s’y mettre

Santé mentale

Alors que la pandémie a mis en avant la santé mentale, des villes commencent à former des agents sur les premiers secours en santé mentale pour les aider à détecter et bien réagir face aux difficultés d'un collègue ou d'un usager. La ville d'Antony (92) a lancé un grand plan de formation.

Une personne qui se blesse, voire s’effondre, la situation – bien qu’heureusement inhabituelle – sait être gérée : dans toutes les collectivités, comme en entreprise, des personnes sont formées aux premiers secours et peuvent porter assistance à la personne en détresse le temps que les secours arrivent. Mais que faire quand la détresse est psychologique ? La problématique semble tout de suite plus ardue. Pourtant, des formations pour les premiers secours en santé mentale existent. L’association Premiers secours en santé mentale – France souhaite former d’ici 2030 750 000 secouristes. Parmi les formés, des agents de la ville d’Antony (61 700 hab.) dans les Hauts-de-Seine.

