France Travail, RSA conditionné : des expérimentations imminentes mais encore floues

Publié le 29/11/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

À quoi ressemblera France travail, ce guichet unique de l’emploi voulu par le gouvernement ? Comment les départements candidats appréhendent l’expérimentation du RSA délivré sous condition d’activité ?

Le RSA sous conditions, annoncés par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle approche à grands pas, l’expérimentation devant être lancée dès le 1er janvier 2023. Une table ronde organisée par l’Association des journalistes de l’information sociale, le 25 novembre, a permis d’esquisser les attentes de quelques acteurs concernés.

« Nous ne sommes pas candidats à l’expérimentation à tout prix. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises – si elle se base sur le volontariat, elle n’a aucun intérêt », a ainsi prévenu Stéphane Haussoulier, président (DVD) de la Somme (570 000 habitants). Sa première préoccupation, ce sont les métiers en tension et les problèmes de recrutement des entreprises locales. La deuxième, que les personnes ne s’éternisent pas dans le Revenu de solidarité active (RSA). Dans sa réflexion, il va plus loin que l’idée de conditionner la délivrance du RSA à 15 / 20 heures d’activités hebdomadaires ; il aimerait bien rapprocher les allocataires des emplois vacants.

« Les gens ne sortiront plus de chez eux »

Son territoire compte aujourd’hui 17 000 bénéficiaires du RSA (BRSA), 2000 de moins qu’en 2020. La collectivité consacre 17% du montant dédié à l’allocation (115 millions d’euros) à leur accompagnement, contre une moyenne nationale d’environ 10%. Les délais d’orientation des BRSA nouveaux entrants ont été considérablement raccourcis, passant de 3-4 mois à huit jours. « Actuellement, nous essayons de voir qui sont nos allocataires les plus anciens. On en a qui sont là depuis 1988, depuis 34 ans ! », a expliqué Stéphane Haussoulier. Et de poursuivre : « Si on ne fait pas quelque chose sur le sujet, notamment pour les emplois les moins bien payés, où l’on travaille dur, les gens ne sortiront plus de chez eux. »

« Rien n’objective le récit d’un refus grandissant de travailler », a rétorqué le sociologue Nicolas Roux, auteur de « La Précarité durable », paru en août 2022 aux PUF. Il faut également interroger la qualité de l’emploi, la manière dont il correspond au projet personnel et à la formation du BRSA concerné.

Selon Hélène Ibanez, secrétaire générale de la Fédération Protection sociale, travail, emploi de la CFDT, la mesure est inefficace. L’expérimentation se base sur le Contrat d’engagement jeune, déployé depuis mars 2022. « Le CEJ ne tient pas ses promesses, notamment celles d’atteindre les invisibles. L’offre d’insertion et de services de proximité n’existe pas sur tous les territoires. Les freins dits périphériques, comme la santé ou la mobilité, ne sont pas périphériques », a-t-elle assuré.

Quid du changement d’échelle ?

Elle a d’ailleurs regretté l’absence d’évaluation de la Garantie jeunes que le CEJ a remplacée. « Notre fédération dénonce cette capacité d’empiler des dispositifs sans jamais les évaluer », a-t-elle affirmé. Stéphane Haussoulier, lui, s’interroge sur l’utilité d’expérimentations dont on ne voit pas bien comment elles seraient généralisées. Car les expérimentations – aussi bien celle de France Travail que celle du RSA conditionné – démarreraient en 2023 dans dix bassins d’emploi circonscrits. « Je suis absolument surpris par les moyens considérables que l’État veut mettre sur le sujet. Un conseiller de Pôle emploi, qui avait jusqu’à présent un portefeuille de 300 à 500 BRSA, en aurait 30 à 50. On renverse la table ! Mais comment va-t-on faire pour généraliser demain ? Je ne comprends pas la logique d’expérimenter quelque chose dont on sait à l’avance que nous ne sommes pas en capacité de généraliser », a-t-il tranché.

Les débats se sont poursuivis autour du futur France Travail, qui constituerait un guichet unique vers l’emploi, physique et numérique, pour toutes les personnes concernées, chômeurs ou BRSA. « On revient de loin, les départements ne figuraient pas dans le tout premier texte que nous avons reçu », a confié Stéphane Haussoulier. Les voilà intégrés dans les concertations, au même titre que les régions, compétentes en matière de formation professionnelle, et qui défendent leur capacité d’orchestrer les politiques de l’emploi au niveau régional.

Mais quelle gouvernance ?

Cependant, le gouvernement a assuré que France Travail n’est ni une régionalisation, ni une départementalisation du service public de l’emploi, ni un vaste exercice de fusion des acteurs, fusion qui avait été crainte un temps par les partenaires.

« Au niveau de notre fédération, les concertations paraissent compliquées, à marche forcée. Notre première attente, c’est la distinction claire entre gouvernance stratégique et coordination opérationnelle entre les différents acteurs du service public de l’emploi », a insisté Hélène Ibanez. Même si elle attend beaucoup des régions comme partie prenante, elle souhaite le maintien d’une gouvernance nationale. En revanche, elle est contre l’idée d’un « pilote unique » qui semble pour l’instant être retenue, lui opposant celle de la cogestion. « Un lieu de pilotage – oui. Un pilote unique – non », a-t-elle résumé.

L’idée de conférer au préfet le rôle de chef de file des questions de l’emploi a été évoquée. « Il faut un responsable qui engage les autres. Peut-être on gagnerait en rapidité. Mais seulement si on donne plus de souplesse à l’État déconcentré, qui est obligé de tout demander à l’administration centrale en permanence. Aujourd’hui, il faut un État fort en région et dans les départements, et ce n’est pas toujours le cas », a commenté Stéphane Haussoulier.

Quant à Hélène Ibanez, elle attend surtout la construction de culture commune entre les différents acteurs du service public de l’emploi. « Sur le terrain, cela se passe bien quand, par exemple, un conseiller Pôle emploi vient d’une mission locale, quand les gens se connaissent. Cela permet les synergies », a-t-elle estimé. En attendant, malgré les contributions des intervenants, les contours de France Travail demeurent flous.