Hauts-de-France : un Guichet vert pour favoriser les achats durables

Commande publique

Publié le 28/11/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

Le Programme régional des achats durables (2022-2025) qui vient d'être signé cet automne dans les Haut-de-France vise à massifier et accélérer l'éco-transition dans la commande publique. Les partenaires mettent notamment en place un Guichet vert pour répondre à toutes les questions sur ces sujets.

La convention de coopération de la déclinaison du programme national achats durables dans les Hauts-de-France lie le Centre ressources du développement durable (Cerdd), le Centre de déploiement de l’éco-transition dans les entreprises et dans les territoires (CD2E) et le Réseau régional de la commande publique durable ApuRe, avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. « En 2026, 100% des achats auront l’obligation de contenir des clauses durables », du fait de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, rappelle Frédérique Seels, directrice générale du CD2E. « Cela ne va pas s’inventer du jour au lendemain, poursuit-elle, il faut y travailler dès aujourd’hui. »

Le programme régional comprend ...

