Terre de Jeux 2024 : un guide pour relancer la mobilisation des collectivités

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Publié le 28/11/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Partager les bonnes initiatives pour convaincre plus de collectivités à s’engager : c’est tout l’enjeu de ce "Guide des initiatives locales Terre de Jeux 2024", présenté par l’Andes à l’occasion du Salon des maires (du 22 au 24 novembre), à Paris.

« Les collectivités seront le cœur battant » des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Formule signée Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des jeux olympiques et paralympiques, qui s’est vu remettre le « Guide des initiatives locales Terre de Jeux 2024« , le 23 novembre 2022, au Salon des maires, à Paris. Réalisé par l’ Andes en partenariat avec Paris 2024, cet ouvrage compile 75 initiatives « innovantes et reproductibles », présente Elisabeth Brunet, corapporteure de la commission « mobilisation des territoires » de l’Andes. Toutes portent l’estampille « Terre de Jeux 2024 » pour « mettre plus de sport dans notre quotidien », comme le rappelle Tony Estanguet, président du Cojop de Paris 2024.

Des initiatives concrètes

A ce jour, 3 191 collectivités arborent ainsi le label « Terre de Jeux 2024 » (1), qui, rappelons-le, vise à « diffuser l’esprit olympique » au-delà de Paris ainsi que des quelques villes et sites qui accueilleront des compétitions.

C’est tout l’enjeu de ce guide qui ambitionne aussi de relancer la mobilisation au niveau des collectivités territoriales en promouvant des exemples concrets : la réhabilitation du front de mer de Calais sur fond de design actif, la constitution de classes aménagées « option sport » à Manosque (CD), la réalisation des deux parcours découverte à vélo à Saint-Jean-de-Luz ou de ce pentathlon des arts au Musée national du sport (Nice). Et encore cette action qui vise « à casser les codes de l’emploi » à Nîmes.

Qu’il s’agisse d’encourager le sport à l’école, de développer le sport-santé, de glisser une incitation à la pratique dans son cœur de ville, etc., pour chacune des initiatives présentées dans le guide, les auteurs mentionnent le porteur du projet, mais aussi le public visé, le budget, les ressources, voire les conditions de réussite et autres points de vigilance.

Pour une plus large appropriation…

« L’ Andes a contribué à l’élaboration des critères du label « Terre de Jeux » », poursuit Vincent Saulnier. « A travers ce guide, il s’agit vraiment d’essaimer les bonnes pratiques » et d’attirer de nouveaux labellisés « Terre de Jeux 2024 ». Comme le souligne Patrick Appéré, le président de cette association d’élus : « Si une galaxie des programmes existe et oriente les actions des territoires, elle nécessite une réelle amplification et une plus large appropriation. » Et pour convaincre d’autres collectivités, l’Andes mise sur un nouveau levier : la billetterie. « Nous nous sommes en effet battus pour un accès prioritaire à l’achat de billets, pour les collectivités labellisées « Terre de Jeux » », conclut Elisabeth Brunet. Et ce, à partir de septembre 2023.

Références Pour télécharger le Guide des initiatives locales Terre de Jeux 2024 : https://bit.ly/3OLmjaD