Emploi : la liste des écoles de production est fixée

Publié le 28/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, TO parus au JO

L’annexe d’un arrêté du 9 novembre fixe la liste des écoles de production prévue à l’article L. 443-6 du code de l’éducation.

Il s’agit d’écoles techniques privées reconnues par l’Etat au titre de l’article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Elles permettent notamment de faciliter l’insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises.