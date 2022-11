Social et médico-social : nouvel appel à la grève pour la hausse des salaires

Carrière

Les salariés du secteur social et médico-social sont appelés par les syndicats à se mobiliser ce mardi 29 novembre. Un mouvement unitaire, public et privé réuni, pour réclamer une revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail.

Le mécontentement gronde dans le secteur social et médico-social. Plusieurs syndicats appellent à une grève nationale réunissant les salariés du privé et du public, ce mardi 29 novembre. Une manifestation est prévue à Paris, en début d’après-midi, depuis le ministère des Solidarités jusqu’à la place de la République.

En tête de ce mouvement, la CGT, qui mobilise ses fédérations santé sociaux, action sociale et services publics, aux côtés de Sud santé sociaux, du syndicat national unitaire des assistants sociaux du service public (snuasfp) de la FSU et de la commission de mobilisation du travail social d’Ile-de-France, née en 2020. Ils réclament l’attribution immédiate de « 183 euros net » aux « exclus des accords Ségur et Lafocarde ». « Une grande partie des agents ont été écartés par principe de la revalorisation des salaires prévue dans les accords », pointe Sophie Herlin-Martinez pour la fédération des services publics de la CGT. Or, « cette augmentation ne doit pas bénéficier seulement aux éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, assistantes sociales, etc. qui accompagnent les publics fragiles. Il est nécessaire de l’étendre à l’ensemble des personnels employés dans le secteur social et médico-social », précise-t-elle.

La liste est longue. Ainsi en sont « exclus » le personnel des crèches, les agents administratifs de l’aide sociale à l’enfance, de la polyvalence de secteur et des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Ou encore, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, à l’instar des Ehpad , les salariés dédiés aux fonctions administratives et techniques. Sans oublier les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et la majorité des assistantes sociales du personnel.

« Cela engendre un traitement inéquitable car, dans un même service ou établissement, certains en bénéficient, et d’autres non », relève Sophie Herlin-Martinez. Or, « c’est l’ensemble des travailleurs qui contribuent au fonctionnement des établissements », insiste Ramon Vila, secrétaire fédéral de Sud santé sociaux.

Refus d’un nouvel élargissement du « Ségur »

Dans la fonction publique territoriale s’ajoutent d’autres motifs de mécontentement. D’abord, le retard pris dans la mise en œuvre des augmentations de compléments de traitement indiciaire pour tous les agents concernés. « À peine 20 % des conseils départementaux auraient commencé à les verser, et très peu de villes », d’après la CGT. Ensuite, le refus du gouvernement d’un nouvel élargissement du « Ségur », selon les syndicats, tandis que les employeurs se plaignent de leur côté de ne pas avoir les moyens de revaloriser les salaires.

Une impasse d’autant plus contrariante qu’au-delà du « Ségur », c’est une hausse globale des salaires dans l’ensemble du secteur social public et privé que réclament les organisations syndicales. Une fois n’est pas coutume, elles s’appuient sur les recommandations en ce sens du Haut conseil du travail social et du Conseil économique, social et environnemental, publiées il y a quelques mois.

« Les agents n’en peuvent plus »

Les avis des deux organismes soulignaient également la dégradation des conditions de travail des salariés, en même temps que celle de la prise en charge des personnes fragiles par manque de moyens. Et la nécessité d’y remédier en investissant massivement dans ce secteur vital, faute de quoi la désaffection à l’égard des métiers du travail social et du soin pourrait s’accentuer et la situation sociale se dégrader.

« Les agents n’en peuvent plus, ils font des burn-out, ils partent », constate Alison Fayol, membre de la commission de mobilisation du travail social d’Ile-de-France qui regroupe des professionnels du public et du privé, ainsi que des étudiants. L’amélioration des conditions de travail, l’embauche de personnels diplômés, l’octroi de moyens adaptés permettant des prises en charge de qualité figurent en bonne place dans les revendications affichées par les syndicats en vue de la journée du 29 novembre.

« Il y a déjà des mobilisations dans plusieurs collectivités territoriales », souligne Sophie Herlin-Martinez. Un bouillonnement discret dont se fait l’écho la commission de mobilisation du travail social d’Île-de-France qui recense sur sa page facebook quelques dizaines de collectifs du travail social annonçant leur participation à la journée du 29 novembre, de Paris à Rouen, Nice et Marseille, en passant par Bordeaux, Strasbourg, Nantes ou encore Lille.