26 collectivités s’engagent et interpellent l’État contre les violences sexistes

Aide aux victimes

Publié le 25/11/2022 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que le président de la République se déplaçait le 25 novembre à Dijon à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, 26 maires et présidents de départements se retrouvaient à Nantes pour s’engager et publier un manifeste contre les violences sexistes.

« Les violences contre les femmes sont politiques. L’amour ne tue pas, le patriarcat oui ». Devant une salle pleine de la Cité des congrès de Nantes à l’occasion des premières Assises nationales de lutte contre les violences sexistes, organisées le 25 novembre par la ville et la métropole de l’Ouest, la maire de Nantes Johanna Rolland n’a pas mâché ses mots.

En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint en France. « Il est urgent d’élever le ton et de changer de braquet » renchérit Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. Une invective lancée à l’intention de l’État, alors que le président de la République Emmanuel Macron se rendait le même jour à Dijon, pour échanger avec des victimes, des magistrats et des gendarmes, et faire quelques annonces (lire ...