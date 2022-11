Le Prisme, héritage inclusif des Jeux olympiques de Paris 2024

Equipements sportifs

Publié le 29/11/2022 • Par David Picot

Inclusif et couplé à un centre de recherche! A Bobigny, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis pilote la construction d’un équipement sportif aussi singulier qu’ambitieux. Le Prisme - c’est son nom – s’inscrira en héritage emblématique des Jeux paralympiques de 2024.

« Il n’existe pas d’équipement équivalent à l’échelle européenne », assure Emmanuel Constant, vice-président du Conseil de départemental de Seine-Saint-Denis, en charge des Jeux olympiques et paralympiques, à propos du Prisme. Autrement dit, du Pôle de référence inclusif sportif métropolitain, dont la première pierre a été posée le 7 octobre dernier, à Bobigny. Soit dix ans après le lancement du projet, sous l’impulsion d’une association – en l’occurrence celle des Établissements du Domaine Emmanuel – qui à l’époque, était en demande d’un gymnase inclusif.

Traitements spéciaux

Singulier par sa taille – 13 100 m² dont 8 200m² de surface utile sur trois niveaux – l’équipement l’est aussi « de par sa prise en compte de l’ensemble des handicaps. Il sera accessible à tous les sportifs », prend soin de préciser l’élu, en insistant avec force sur le « tous ».

Sur le plan des pratiques, le Prisme comportera deux salles multisports susceptibles d’accueillir des compétitions sportives, parasportives ainsi que la pratique de loisirs, mais aussi un mur d’escalade, une salle d’armes de 6 pistes, un espace pour permettre la pratique de la Boccia et de la danse, une salle de musculation et enfin, une dernière dite « vidéo-ludique » dédiée au e-sport.

Tous ces espaces vont bénéficier d’un « traitement spécial », aux dires de l’élu, en termes de revêtements des sols, des lignes de franchissement sonores ou du marquage au sol, lumineux, pour éviter de multiplier les marques et faciliter ainsi l’appréhension de l’espace de jeu.

En quête de financeurs

Le Prisme se caractérisera également par son ancrage sur son territoire. Co-construit avec 200 structures (clubs, associations, comités sportifs, établissements sociaux et médicosociaux du territoire…), il se pose en lien direct avec son environnement géographique : le stade de la Motte bien sûr mais aussi l’hôpital Avicenne et l’Université Sorbonne Paris-Nord. De ce fait, « nous le couplons avec un laboratoire de recherches qui travaillera sur le sport inclusif ». Et de poursuivre : « L’objectif reste aussi de développer des sections parasportives à l’échelle de la métropole et même de la région. » Une envergure souhaitée qui se retrouve également au niveau des financeurs, de cet équipement dont le coût d’investissement représente 55,5M€ HT : la Métropole du Grand Paris (13M€), la Solideo (4M€), la Région Île-de-France (4M€), la ville de Bobigny (500 000€) et le Fonds de Solidarité et d’Investissement Interdépartemental (2,3M€). Quant au conseil départemental, maître d’ouvrage, il assume 50% du portage, « pour le moment », glisse Emmanuel Constant. « Car nous sommes encore en recherche de financements afin que notre contribution descende à 20% environ ».

La livraison du Prisme est prévue en avril 2024, « juste à temps pour accueillir des délégations qui préparent les Jeux olympiques et paralympiques », enchaîne-il. Avant de se muer un héritage concret, pour le territoire, notamment pour les « para-athlètes français qui manquent encore aujourd’hui de visibilité et d’équipements adaptés à leurs handicaps », conclut Stéphane Troussel, président du Département de la Seine-Saint-Denis.