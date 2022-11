« Si on simplifie le bouclier tarifaire, je ne toucherai pas aux tarifs »

Congrès des maires 2022

Publié le 25/11/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Quel est le moral des maires ? La Gazette a pris la température dans les couloirs de leur 104e congrès qui s'est achevé le 24 novembre sur la promesse d'Elisabeth Borne de revoir sa copie sur le filet de sécurité et le contrat de confiance. Suffisant pour redonner du baume au coeur des maires ?

Clap de fin sur le 104e congrès des maires sur la promesse de la Première ministre de retravailler avec les représentants des élus locaux les critères du filet de sécurité et d’enlever les sanctions du Pacte de confiance.

Réponses dans les couloirs du Hall des Expositions de Paris que la Gazette des communes a arpenté au dernier jour de l’événement : « De la visibilité, voilà ce que je demande, et si j’en avais, je serais la plus heureuse des maires ! »

À l’image de cette élue normande qui estime ne pas être épargnée pour son premier mandat et se demande « parfois » si elle se serait présentée en sachant ce qui l’attendait, les maires ne cachent pas être « dans un flou qui frise l’inquiétude », relance cet autre élu local, pourtant aguerri par quatre mandats dans l’Aisne.

Au congrès des maire de France, ils ont tous entendu dire que la hausse de l’investissement en 2022 ne compenserait pas le recul cumulé de 2020 et 2021 et que la dotation globale de fonctionnement (DGF) devrait être indexée pour plus d’équité. Quand ils rapprochent leurs ambitions de leur capacité financière, un choix s’impose, souvent par la contrainte.

