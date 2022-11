Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 19 au 25 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Passoires thermiques… – Alors que le nombre exact de passoires thermiques en France fait débat, France Info propose une cartographie pour les localiser à l’échelle nationale, classées par communautés de communes. Cette carte s’appuie sur la méthodologie développée par un chercheur indépendant qui, en redressant notamment les données de l’Ademe, parvient à en dénombrer plus de 7 millions (il s’agit des logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G). Le ministère de la Transition énergétique en recense un peu plus de 5,2 millions. Selon la carte, il y a plus de logements énergivores dans le centre de la France, dans ce qu’on appelle « la diagonale du vide ». A l’inverse, les habitants de l’est de la France sont un peu plus préservés.

… et cas d’écoles – Dans le prolongement du débat autour des passoires thermiques, Emmanuel Macron a annoncé, à l’occasion des « 24 heures du bâtiment », vouloir s’attaquer aussi aux établissements scolaires. « Je souhaite qu’on aille plus vite dans la rénovation des bâtiments publics. On a besoin d’accompagner nos communes […] pour les aider à mener à bien la rénovation thermique de nos écoles, a-t-il déclaré, cité notamment par BFMTV. Aujourd’hui beaucoup de nos écoles ne sont pas aux dernières normes, elles dépensent beaucoup d’énergie, on pourra améliorer les conditions pour nos enseignants et pour les enfants ». Et le président de rappeler le rôle décisif des communes pour le secteur du bâtiment.

Pourquoi tu tousses ? – Selon un rapport de l’Agence européenne pour l’environnement, repris par 20 Minutes, la pollution aux particules fines a causé 238 000 décès prématurés sur le continent en 2020. Ce qui représente une légère hausse par rapport à 2019, où 231 000 décès avaient été enregistrés. Cette tendance à la hausse inverse la courbe des années précédentes qui avait montré un léger recul sur les 20 dernières années. Pour expliquer ce mauvais bilan, le rapport met notamment en avant le Covid-19 qui aurait fragilisé et touché les personnes présentant des comorbidités liées à la pollution de l’air. En revanche, la pollution liée au trafic routier et aux activités industrielles est en recul (-3%).

A court d’énergie – La politique du gouvernement en matière d’énergie est-elle claire ? Non, répondent 77% des Français, selon un sondage OpinionWay-Square pour les Echos et Radio Classique. Dans le détail, Le Figaro précise que seuls 42% des Français estiment que l’exécutif met tout en œuvre pour que la France produise sa propre électricité décarbonée et qu’elle cherche à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Concernant le mix énergétique, 55% des personnes interrogées disent soutenir le développement des énergies renouvelables (59%), loin devant le nucléaire (39%).

Marche à l’ombre – Où en est-on du photovoltaïque en France ? Actu Environnement ouvre le débat et dresse un état des lieux de son développement et s’interroge sur la capacité de la France à atteindre ses objectifs. Car, si la prochaine loi d’accélération des énergies renouvelables doit permettre de libérer du foncier (parkings, délaissés autoroutiers, friches industrielles…), ce gisement estimé à plus de 20 GW ne sera pas insuffisant. Et de nombreux points font encore obstacle : l’impact sur les espaces naturels et les insectes ou la réglementation qui limite encore le développement de l’agrivoltaïsme.

En veilleuse – A quelques jours de la traditionnelle fête des Lumières à Lyon, Le Monde se penche sur l’édition 2022 sous l’angle de la sobriété. L’article explique que la mairie a cherché à relativiser l’impact énergétique grâce, notamment, à l’utilisation systématique d’ampoules LED. Toutes les installations artistiques ont ainsi recours à cette technologie basse consommation. « Sobriété ne veut pas dire austérité », a même déclaré Grégory Doucet, le maire de Lyon.

Caen bien même – A l’instar de Bordeaux [lire aussi notre article] et en attendant, peut-être, Lyon, l’agglomération caennaise pourrait aussi lancer son propre RER. C’est le souhait, rapporté par France 3, du syndicat CGT cheminots de Caen, qui veut s’appuyer sur d’anciennes lignes TER. Autre possibilité étudiée : lancer des lignes de tram-trains. Selon le syndicat, (re)lancer la liaison Caen-Flers coûterait environ 100 millions d’euros, alors que la Région la chiffre à 200 millions.

Et aussi…

Le gouvernement a annoncé le financement pour six projets d’innovation ferroviaires destinés à la desserte fine du territoire et trois projets de mobilité autonome [communiqué] ;

Des représentants de collectivités territoriales ont signé une charte partenariale dont le but est d’accélérer la construction d’écoquartiers [Ministère de la Transition écologique] ;

Visite dans l’usine des futurs trains et métros de la région parisienne [Le Parisien].