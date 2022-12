Le maintien à domicile, un vrai progrès pour le grand âge

Publié le 02/12/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

C’est un fait, les baby-boomers nés en 1945 auront 85 ans en 2030. Parce qu’elles doivent répondre aux besoins de cette population vieillissante, faciliter le bien vieillir à domicile et maintenir le lien avec les personnes âgées ou fragiles, les collectivités s’organisent pour mettre en place des accompagnements. L’offre Log’issimo Fresh & Santé de La Poste Business Solutions leur apporte une solution de proximité et de confiance.

Le bien vieillir à domicile fait désormais partie des enjeux de société majeurs pour les collectivités locales. Selon une étude INSEE-CSA réalisée en 2019, 33 % de la population aura 60 ans et plus en 2050. Déjà, aujourd’hui, les baby-boomers s’interrogent sur la question du bien vieillir. À ce sujet, l’étude INSEE-CSA, de 2016, indique que 83 % d’entre eux manifestent le souhait de rester à leur domicile le plus longtemps. Pour autant, ils sont souvent face à des difficultés d’autonomie.

Préserver la santé des seniors

Pour les collectivités, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques locales pour répondre à cet enjeu de société. Par exemple en rendant les logements plus adaptés et en facilitant la mobilité des seniors à travers une ville bienveillante. Mais c’est aussi aux gestes du quotidien qu’elles doivent être attentives. En effet, préparer des repas ou faire des courses peut devenir très compliqués pour des personnes dont la mobilité diminue. Il s’agit donc d’un réel besoin d’assistance pour bien se nourrir et ainsi réduire les risques de dénutrition.

Pour accompagner les collectivités territoriales à répondre à cet enjeu du maintien à domicile, La Poste Solutions Business propose via son offre Log’issimo Fresh & Santé, Les Petits Plats Portés : une solution de portage de repas à domicile à destination des seniors et des personnes fragiles. Il s’agit non seulement d’assurer un service utile à leur alimentation et à leur santé, mais aussi de favoriser leur bien-être et maintenir un lien social.

Une offre de confiance légitime

Les Petits Plats Portés permettent aux collectivités de proposer aux seniors et aux personnes fragiles la préparation d’un repas et son portage en liaison froide, adapté à leurs besoins, et livré à leur domicile par le facteur jusqu’à six jours sur sept. « Les facteurs qui livrent les repas sont formés aux relations avec les personnes âgées, explique Emmanuel Cayuela, directeur Log’issimo Fresh & Santé en charge des Acquisitions. Leur capacité d’écoute et leurs sensibilités, leur permettent de gérer les différentes situations qui peuvent se présenter. Par ailleurs, ils sont aussi formés à la chaîne du froid, à l’hygiène et à la sécurité alimentaire ce qui représente un vrai gage de confiance ».

En 2021, grâce aux Petits Plats Portés, plus de 1,3 million de repas ont été livrés auprès de 6 000 personnes. À ce jour, ce sont déjà 94 communes qui ont adopté ce service et plus de 93 % des bénéficiaires en sont satisfaits et le recommandent. « La Poste Solution Business est le prestataire de confiance légitime pour apporter des solutions de services aux seniors, conclut Emmanuel Cayuela. Elle dispose d’un formidable réseau de proximité avec 65 000 femmes et hommes qui sillonnent tout le territoire national. » Personnage de confiance pour les personnes âgées, le facteur assure une présence rassurante et quasi-quotidienne. C’est un point essentiel : le portage de repas est un service prioritaire et donc garanti en toutes circonstances. De quoi contribuer au bien vieillir à domicile.

La solution Les Petits Portés Cette offre propose la livraison de repas clé en main et permet d’entretenir le lien social, de rompre l’isolement et de favoriser le maintien à domicile des seniors. Les repas sont préparés : soit par une société de restauration

soit par un partenaire choisi par la collectivité Ils sont ensuite livrés au domicile des seniors dans le respect des règles sanitaires et dans le respect de la chaîne du froid. Par ailleurs, à chaque livraison, le facteur effectue une veille sociale et peut donner l’alerte en cas de besoin. Les collectivités peuvent bénéficier du suivi de la livraison et de la veille sociale depuis un portail en ligne. Quant aux seniors, leur maintien à domicile en est ainsi plus simple.

Contenu proposé par La Poste Solutions Business