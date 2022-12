Femmes de terrain, c’est possible

Management

La féminisation des métiers techniques : mythe ou réalité ? Plus de 40 % des postes de la filière technique de la fonction publique territoriale sont occupés par des femmes et de plus en plus de dispositifs accompagnent ce mouvement. De quoi changer le regard sur ces métiers de terrain que l’on pensait si masculins.

