PLF 2023 : les mesures pour les collectivités adoptées par les sénateurs

Publié le 25/11/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les sénateurs ont adopté, jeudi 24 novembre, la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Retour sur les principaux amendements adoptés avant l'examen de la deuxième partie du texte au Sénat.

Les sénateurs ont achevé l’examen en première lecture de la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Ils l’ont adopté avec modifications, ce jeudi 24 novembre, par 216 voix pour et 91 voix contre. Tour d’horizon des principales modifications et amendements adoptés par les sénateurs en matière de finances locales dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances.

Annulation de la suppression de la CVAE

Les sénateurs ont rejeté, lundi 21 novembre, par un vote à main levée, l’article du projet de loi de finances (PLF) pour 2023 supprimant la CVAE. La droite sénatoriale souhaitait reporter la suppression de la CVAE d’un an mais les centristes et la gauche en ont décidé autrement.

Deux autres amendements du rapporteur général du budget (LR) au Sénat, Jean-François Husson, ont été adoptés. Le premier pour ne pas supprimer l’information des collectivités territoriales sur les effectifs salariés des entreprises de leurs territoires. Ce pourrait être un critère de territorialisation du fonds de l’attractivité économique des territoires ont estimé les sénateurs. Le second pour que le mécanisme de reversement du fonds soit défini en loi de finances et non par décret.

Indexation de la DGF pour tenir compte du niveau de l’inflation en 2023 soit 4,2 %

Un amendement prévoit une revalorisation de la DGF attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2023. Cette indexation représenterait une hausse de la DGF de 798 326 240 €.

Simplification et élargissement du « filet de sécurité énergie »

L’amendement propose de remédier aux insuffisances du dispositif voté par les députés en supprimant les critères de perte d’épargne brute et de potentiel financier proposés pour déterminer l’éligibilité au dispositif, éliminant ainsi les effets de seuil. Il propose d’abaisser de 60 % à 40 % de la hausse des recettes de fonctionnement le seuil au-delà duquel la hausse des dépenses d’énergie serait prise en charge pour moitié par l’État. Enfin, il vise à inscrire dans la loi un mécanisme d’acompte, qui serait versé avant le 30 septembre 2023 aux collectivités et groupements qui en feraient la demande, selon des modalités à définir par voie réglementaire.

Deux autres amendements ont été votés pour prendre en compte la hausse des dépenses d’énergie depuis 2021 pour le calcul de la dotation versée et pour ne pas comptabiliser comme des recettes communales la collecte par les communes de la métropole du Grand Paris de recettes fiscales reversées ensuite à leur établissement territorial.

TVA pour les logements meublés touristiques

Un amendement a souhaité corriger une inégalité avec les locations de chambres d’hôtel en supprimant l’exonération de TVA pour les logements meublés touristiques. « cette mesure rétablira la concurrence et contribuera également aux recettes de TVA auxquelles les collectivités territoriales sont intéressées », estime l’exposé des motifs.

Suppression des règles de lien entre les taux de THRS et de TFPB au profit d’un encadrement de l’évolution de la THRS

Un amendement de Philippe Bas (LR) a proposé de décorréler les taux de ces deux taxes afin de permettre aux communes littorales qui le souhaitent de lutter contre le phénomène de la multiplication des résidences secondaires sans pénaliser les propriétaires et en permettant aux jeunes ménages d’accéder plus facilement au logement.

Suppression du décalage de deux ans la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

Un amendement déposé par des sénateurs LR et communistes est revenu sur le décalage de deux ans du calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation inséré par le gouvernement dans la version finale du texte adopté en première lecture par les députés.

Baisse de la TVA sur les transports en commun à 5,5 %

Les sénateurs ont voté un amendement de Philippe Tabarot (LR) contre l’avis du gouvernement réduisant la TVA sur les transports en commun à 5,5 % (au lieu de 10 % actuellement). Le but est d’éviter une trop forte hausse des tarifs et de redonner des marges budgétaires aux collectivités pour qu’elles puissent investir afin de développer ces modes de transport.

Fléchage direct de la « TSCA SDIS » vers les services d’incendie et de secours

Depuis la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les départements perçoivent une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA en remplacement de la part fixe de dotation globale de fonctionnement (DGF) qui leur était attribuée pour le financement des SDIS. Un amendement du sénateur Hervé Maurey prévoit que la fraction de la TSCA prévue pour les SDIS leur soit directement versée sans passer par les départements. L’objectif est de permettre une plus grande traçabilité des financements.

Intégration au champ d’éligibilité du FCTVA des aménagements et agencements de terrains

Cet amendement vise à réintégrer au FCTVA les investissements relatifs aux « agencements et aménagements de terrains » qui sont, depuis la réforme de l’automatisation, devenus inéligibles alors qu’ils pouvaient bénéficier d’un remboursement de TVA avant la réforme. Cette perte de FCTVA est particulièrement problématique pour les petites communes pour lesquelles les remboursements de TVA représentaient une part significative des ressources d’investissement. Cette extension de l’éligibilité au fonds est estimée à 250 millions d’euros. Les sénateurs ont également adopté l’extension du champ d’éligibilité du FCTVA aux opérations réalisées en régie.

Possibilité de recalculer le coefficient correcteur en cas d’erreur

Certaines communes ont constaté une erreur dans le calcul du coefficient, le plus souvent liée à une erreur de déclaration d’un contribuable en 2020, ayant eu pour conséquence, par exemple, une hausse importante du foncier bâti déclaré et donc un coefficient correcteur notifié inférieur à ce qu’il aurait dû être, entraînant des pertes de recettes parfois très substantielles pour le budget de petites communes. Un amendement adopté a autorisé les services de l’État à procéder au recalcul du coefficient correcteur de ces communes créé après la disparition de la taxe d’habitation pour répartir le foncier bâti transféré aux communes.

