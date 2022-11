Sécurité

Devant le congrès des maires, Elisabeth Borne vante les moyens de sécurité

Publié le 24/11/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

fabien calcavechia

Dans son discours de clôture du congrès des maires, la Première ministre a rendu hommage aux élus locaux, condamnant fermement les agressions d'élus, et fait la promotion du continuum de sécurité et des futurs moyens policiers prévus dans le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, adopté cette semaine. Un comité interministériel des villes est également annoncé en faveur des banlieues.

