Congrès des maires

Les maires disent « merci » à leurs agents

Publié le 24/11/2022 • Par Claire Boulland Romain Mazon • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

fabien calcavechia

S'ils ne les ont pas assez remercié par le passé, les maires comptent bien inverser la tendance. Et dire haut et fort qu'ils sont fiers de leurs agents et de la fonction publique territoriale. Démonstration lors de cette 104ème édition du congrès des maires.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Congrès des maires

Métiers de la fonction publique