Les maires prêts à relever le défi du service public de la petite enfance

Congrès des maires

Publié le 24/11/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La concertation qui permettra de dessiner le futur service public de la petite enfance a été lancée le 23 novembre 2022, lors du congrès des maires. Les élus se disent volontaristes, mais veulent des garanties de compensation financière.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités et de l’autonomie, a profité du 104e congrès des maires, et du forum consacré le 23 novembre 2022 à la petite enfance, pour lancer officiellement la concertation sur la mise en place d’un service public de la petite enfance. Annoncé le 21 novembre par la Première ministre, Elisabeth Borne, dans le cadre du comité interministériel à l’enfance, cette concertation fait partie des « chantiers prioritaires » pour « garantir l’égalité des chances aux enfants et aux jeunes ».

C’est Elisabeth Laithier, présidente du comité de filière « petite enfance », qui sera la rapporteure générale de cette concertation. Les élus locaux seront en première ligne, la première étape étant la consultation des associations d’élus locaux. Elle sera bouclée le 6 ...