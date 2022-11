L’épineuse rénovation énergétique du patrimoine protégé

Congrès des maires 2022

Publié le 24/11/2022 • Par Judith Chetrit • dans : Actualité Culture, France

Déjà préoccupés par une augmentation des coûts de l’énergie, les élus et les habitants cherchent des solutions réglementaires et financières pour adapter la protection du patrimoine à l’urgence climatique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est une course contre le temps qui s’engage – et qui dépasse le champ traditionnel de la restauration. Si le temps long du patrimoine s’entrechoque avec le temps plus accéléré de l’adaptation au réchauffement climatique, les collectivités prennent progressivement conscience du poids financier du chantier de la rénovation énergétique de leurs bâtis protégés. Propriétaires de 40% du patrimoine classé ou inscrit dans le pays, elles font aussi face à une augmentation des sollicitations par leurs administrés dont les appartements se trouvent dans des zones sauvegardées.

Abordée lors d’une table ronde organisée le 23 novembre au Salon des maires par la Fédération nationale des collectivités territoriale pour la culture (FNCC), la question est d’autant plus actuelle qu’une partie des ...