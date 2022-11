Au Congrès des maires, le risque pénal inquiète les élus

transparence de la vie publique

Publié le 25/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Au Congrès des maires, le 24 novembre, les élus ont exprimé leurs craintes quant à la difficulté de prévenir les situations de conflits d'intérêt. Finalement, ce n'est pas tant leur responsabilité pénale qui a été relevée, que le problème démocratique que ses règles engendrent.

Au dernier jour du Congrès des maires, la responsabilité des élus était aussi au programme. Avec deux chiffres révélateurs, issus des études de la Smacl, publiés il y a quelques semaines sur le risque de conflits d’intérêt : 45% des élus connaissent pas ou mal la prise illégale d’intérêt, et 2/3 des élus considèrent que le niveau d’exposition aux conflits d’intérêt est faible ou modéré.

D’où l’importance de rappeler l’importance de cartographier les risques dans les collectivités, et de le faire correctement, au risque, rappelle Sébastien Ellie, secrétaire général adjoint à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), soit de « prendre des mesures de précaution trop importantes par rapport à la nature du risque, soit de s’abstenir, à tord, de prendre des mesures ».

Une nécessité, pour le maire LR de Combs-la-Ville, Guy Geoffroy, d’autant plus que deux exigences se rejoignent : « La société exige que ses représentants soient, plus que tout autre, exemplaires, et les élus, de leur côté, en ont ras-le-bol du « tous pourris ». Il faut cesser de résumer le corps des élus à quelques cas médiatisés ».

Une question démocratique

La loi dite « 3DS » du 21 février 2022 est venue modifier l’état du droit. Les élus locaux qui siègent aussi à l’intercommunalité ne prennent pas de risques de conflits d’intérêts, et c’est aussi le cas pour les CCAS et les régies. Cette règle issue des délibérations de la HATVP est désormais écrite dans la loi 3DS.

« L’intercommunalité est exclue des zones de risques de conflits d’intérêts », souligne encore Guy Geoffroy.

De plus, la participation des élus à certains organismes extérieurs est aussi entrée dans cette zone de non risque, sauf en matière de commande publique, de subvention, et de rémunération, qui exigent le déport de l’élu concerné. « Même si le risque existe toujours, le plus important, c’est que les règles du jeu soient claires. »

De son côté, Yann Guével, adjoint au maire de Brest en charge des finances et administrateur de la Fédération des entreprises publiques locales, pense aussi que cette loi a eu le mérite de clarifier certaines situations.

« Je ne suis pas juriste : mon bagage juridique me vient de mes quatorze années d’élu, que j’ai acquis sur le tas, et je ne pense pas qu’on puisse demander aux élus d’avoir une connaissance pointue de ces difficultés. Cela amène chaque collectivité à produire de nombreuses mises en garde. Dans notre métropole, une liasse de documents analyse les risques en présence, mais on peut se le permettre car nous avons un service juridique ».

Malgré des moyens conséquents, l’élu pointe tout de même la difficulté, et le risque qui demeurent, car « nos juristes peuvent quand même se tromper ». Ainsi, les élus pointés par ces documents doivent sortir de la salle, dans tous les conseils municipaux et au conseil communautaire. Une règle stricte car, dans ce conseil communautaires, certains élus ont été condamnés pour prise illégale d’intérêt pour être restés dans la salle, même s’ils s’étaient abstenus de prendre part au vote.

A force d’exemples, l’élu invite au déport, sans exception, des élus : « un collègue président d’intercommunalité a voté une délibération pour adopter un périmètre de protection de captage d’eau. Sauf qu’il détenait des terrains dans ce périmètre. Il a été condamné pour prise illégale d’intérêt alors que ses terrains, protégés, ne valent plus rien ».

« On passe notre temps en interruptions de séance à cause des entrées et sorties des élus ». « Ces sorties posent un problème démocratique : dans un conseil départemental, la majorité peut se jouer à deux sièges, or sur certains votes, à cause des déports, on peut assister à un changement de majorité. C’est un problème pour une assemblée démocratiquement élue. Dans notre cas, le budget n’a pas été voté, car l’opposition s’est retrouvée en position de majorité et avait choisi de voter contre ».

La gestion des conflits d’intérêt n’est donc pas uniquement une question pénale, mais aussi une question démocratique. L’élu regrette également que dans ces conseils, « ce sont les élus qui connaissent le mieux les dossiers en discussion qui se voient obligés de sortir, ce qui porte atteinte aux débats, et donc crée une instabilité juridique ».

Finalement, Rafika Rezgui, maire de Chilly Mazarin, souligne qu’un corpus de texte existe, qu’il est utile de s’appuyer sur ce socle, mais « il reste des zones d’ombre à clarifier, et la jurisprudence mérite d’être posée rapidement, et pas dans plusieurs années ».

L’attente du décret

Autre enjeu, au niveau de l’action des collectivités et des moyens dont elles disposent, que ce soit la charte de déontologie ou encore un code de conduite anti-corruption. Catherine Husson-Trochain, première présidente honoraire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais surtout, référente déontologue de la région Paca depuis 6 ans – malgré l’absence du décret attendu relatif au déontologue des élus locaux – explique le cadre de ses interventions.

Sa mission se divise, concrètement, en trois pans : la prévention, l’information et la formation. Elle assure d’ailleurs que le volet « prévention » est déclinable dans les plus petites communes. Comme le confirme Olivier Renucci, chef du département du conseil aux acteurs publics à l’Agence anti-corruption : « Une organisation communale de plus petite taille peut être un réel atout, car plus l’organisation est vaste, et plus la cartographie des risques est complexe à établir ».

La référente déontologue a insisté, dans sa collectivité, pour que tous les élus, même ceux pour lesquels ce n’était pas obligatoire, dressent leur cartographie personnelle. « Car on n’échappera jamais à tout risque, mais il faut essayer de les limiter au maximum ».

Cet article est en relation avec les dossiers