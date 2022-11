Des élus démunis face à la crise du logement… et des pistes pour en sortir

Publié le 25/11/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Alors qu'il est question d'un approfondissement de la décentralisation des politiques du logement, les élus présents à l'atelier logement organisé lors du congrès des maires, le 24 novembre, ont fait part de leurs grandes difficultés à agir en la matière avec les outils actuellement à leurs disposition.

« Aujourd’hui l’acte de construire n’est pas porté de façon positive au niveau, ce qui nous met localement dans des situations difficiles ». Thierry Repentin, maire de Chambery qui co-présidait l’atelier logement organisé au Congrès des maires, n’y est pas allé de main morte.

Le président de l’Agence nationale de l’habitat, ex délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat, est revenu plusieurs fois sur l’impuissance des maires et la responsabilité de l’Etat.

« L’Etat donne la responsabilité de la mise en oeuvre des politiques du logement au maire, sans lui donner les outils. Nos concitoyens ne savent pas qui est responsable en la matière, et c’est un avantage pour ...