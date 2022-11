Changement climatique : les élus sont-ils écoanxieux ?

Changement climatique

Les élus locaux, à l'instar d'une partie grandissante des Français, ressentent-ils de l'écoanxiété face aux effets du changement climatique ? A l'occasion du congrès et du salon des maires qui cette année fait la part belle à la transition écologique, la Gazette a souhaité les interroger sur leurs perceptions.

Avec les conséquences dramatiques du dérèglement climatique survenues cet été, entre sécheresse, canicules, restrictions d’eau, incendies et violents orages, de nombreux médias ont évoqué une véritable « prise de conscience » écologique dans l’opinion publique, à l’instar du Monde qui évoquait « l’été de la fin de l’insouciance ». Christophe Béchu, nouveau ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, déclarait alors : « cette fois, ce ne sont pas des chiffres ou des projections, c’est sous nos yeux ».

« Je vis mon premier mandat à l’issue duquel on me demandera ce que j’ai fait en la matière [de transition écologique]», a estimé de son côté Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette (Essonne), lors de l’ouverture du congrès annuel de l’Association des maires de France, mardi 22 novembre. Côté congrès comme côté salon des maires, la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique semblent en effet au cœur de tous les discours et être de toutes les préoccupations.

En parallèle, plusieurs sondages attestent d’une augmentation de « l’écoanxiété », qui peut se traduire par de l’angoisse et de la peur face à la perspective d’un avenir climatique dégradé. Ainsi, 67% des Français déclarent ressentir de la peur face à l’avenir, avec une prédominance chez les jeunes et les femmes de moins de 35 ans, selon un sondage Ifop réalisé pour Qare (plateforme de téléconsultations de santé). Alors, les élus locaux sont-ils eux aussi touchés par ces éco-émotions ?

« Conscience accrue »

« Ecoanxieux ? Oui, comme tout le monde, ça pose question ! », réagit Richard Bret, adjoint au maire de Savigneux (Loire), lui qui se souvient des fissures apparues cet été sur certaines façades des maisons de certains quartiers de la commune à cause de la sécheresse, un phénomène qui a « inquiété tout le monde ». S’il pense avoir eu une « accélération de la prise de conscience ces deux dernières années », il regrette un discours médiatique anxiogène, et plaide pour davantage de moyens donnés à l’échelon local.

« Je ne sais pas si je suis écoanxieux, mais plutôt dans une forme de conscience accrue de l’importance de la réaction », estime pour sa part Eric Maucort, maire de Chinon (Indre-et-Loire), qui a senti « une véritable bascule pour les riverains cet été », lui dont la collectivité se situe au cœur d’un patrimoine naturel important. S’il trouve que la formation des maires à la transition écologique annoncée par Christophe Béchu est une bonne mesure, il plaide pour une « présentation objective, nuancée, non militante des faits, sans imposition de solutions ». Seule une « prise de conscience peut générer de la sobriété, qui est en fait du renoncement concerté et accepté ».

« Je ne me définis pas comme écoanxieuse, mais la prise de conscience ne passe pas forcément par ça pour être écoattentif ! » réagit Isabelle Poulain-Colani, adjointe à Langueux (Côtes d’Armor), qui évoque l’émoi généré sur son territoire par des restrictions d’eau survenues cet été, dans une « Bretagne qui ne se sentait pas forcément concernée par ce risque ». « En revanche, je m’inquiète des jeunes générations qui envisagent d’avoir moins d’enfants à cause de la dégradation de la planète, et d’une tendance chez eux à être dans la culpabilisation et l’agressivité, voire dans des attitudes sectaires », estime-t-elle.

« Un stade à traverser »

« J’ai été pendant plusieurs années dans l’écoanxiété, mais c’est un stade que j’ai traversé au début de mes études et de ma carrière professionnelle d’ingénieure environnement. C’est lié à un état de sidération lorsqu’on prend conscience de la situation, qui est réellement anxiogène, mais il faut réussir à repasser dans l’engagement, dans le positivisme », relate Aurélie Le Meur, 40 ans, première adjointe en charge des ressources humaines, de la communication, des relations internationales, de la jeunesse à Chambery (Savoie) et première vice-présidente à l’agglomération, en charge de la transition écologique et du Plan climat air énergie territorial (PCAET). L’élue relate que dans le cadre du PCAET adopté en décembre 2019, une étude sociologique sur la perception des enjeux climatiques par les décideurs du territoire a révélé que les élus locaux étaient ceux qui avaient la perception la plus éloignée de la gravité des enjeux. « Un constat qui doit nous encourager à être plus audacieux et à se donner les moyens de prendre des décisions qui engagent nos territoires pour l’avenir ».

De son côté, Quentin Demmer, 23 ans, conseiller délégué à l’habitat à Gyancourt (Yvelines) est le premier à spontanément se déclarer « écoanxieux ». « Je me sens très concerné, ma génération est née avec ça, je suis très sensible à cela », témoigne-t-il. « Je suis un peu écoanxieux, forcément, face aux catastrophes à venir et qu’on voit déjà aujourd’hui », abonde Clément Chassain, conseiller municipal à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), lui aussi âgé de 23 ans. « Une fresque du climat a eu lieu dans la commune, à laquelle les élus ont participé. Cela permet de se projet et réduire l’écoanxiété » témoigne-t-il.

Fresque et empouvoirement

C’est justement ce qu’a proposé cette année, côté Salon des maires, le stand du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. « Un outil concret de sensibilisation pour retrouver les causes et conséquences en jeu dans le dérèglement climatique, créer une prise de conscience forte, et montrer que des solutions existent, en 3h », explique Férréol Brochier, qui propose ici des mini fresques pour convaincre les élus d’y participer et d’y faire participer agents et citoyens.

Lui qui intervient beaucoup dans le milieu de l’entreprise constate que « dans ces milieux, l’écoanxiété est toujours dissimulée. Il ne paraît pas faisable au travail de dire « ces enjeux m’angoissent ». Pourtant, la fresque fait ressortir des émotions fortes et les gens peuvent ressentir de l’angoisse, de la peur, de l’anxiété, de la culpabilité, avant de parler des solutions, car l’idée est bien d’empouvoirer les participants, et notamment les élus locaux ! ». D’ailleurs, dans le cadre de l’initiative « le mandat du climat », plus de 100 collectivités ont déjà organisé des Fresque du climat, et 320 élus y ont participé.

Le Shift Project, thinktank attaché à atténuer les effets du changement climatique et décarboner l’économie, veut lui aussi se lancer dans un format similaire : « Dans le cadre d’un projet « fresque des collectivités », nous lançons une AMI pour tester l’outil avec des collectivités début 2023. L’outil aura une vocation de sensibilisation avec une orientation très concrète en termes de leviers d’actions et de solutions, pour permettre aux élus d’embarquer agents et habitants », explique Emma Stokking, porte-parole du plan de transformation de l’économie française élaboré par le Shift Project. Cette fresque des collectivités sera déployée dans les territoires par l’intermédiaire des 20 000 « shifters » que compte désormais l’association.

Pour Corentin Riet, chargé de projet au Shift Project, « seule une minorité d’élus locaux sont écoanxieux. J’ai le souvenir d’un élu qui m’avait appelé en pleurant, avec un certain désespoir et une certaine colère à voir que ses collègues votaient une subvention allant dans le mauvais sens pour son territoire. Mais pour la plupart d’entre eux, le changement climatique est à présent perçu comme un « problème sur lequel il faut accélérer, et qui est traité en silo ou via de petites actions, alors qu’il faudrait réfléchir à décélérer, penser la sobriété, réfléchir à certains arbitrages et renoncements. »

